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    Niedrigwasser am Rhein

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    Ruf nach Taskforce

    Für Sie zusammengefasst
    • Taskforce koordiniert Maßnahmen gegen Niedrigwasser
    • Zusätzliche Lagerkapazitäten für Gefahrgüter in Häfen
    • Krischer fordert raschen deutlichen Ausbau der Fahrrinne
    Niedrigwasser am Rhein - Ruf nach Taskforce
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Angesichts des Niedrigwassers am Rhein soll eine nationale Taskforce nach dem Willen von Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) rasch konkrete Maßnahmen abstimmen. Dazu zählten zusätzliche Lagerkapazitäten in Häfen für Gefahrgüter, zusätzliche Bahnkapazitäten und die Frage, "wie priorisiert werden kann, was transportiert werden soll", sagte Krischer im ZDF-"Morgenmagazin". Ein solches Vorgehen habe sich schon 2018 bewährt. "Das wird nicht das Problem völlig aus der Welt verschwinden lassen. Es kann aber an vielen Stellen die Situation verbessern helfen."

    Zusammenkommen sollten aus seiner Sicht Fachleute aus der Logistikbranche, den Kommunen sowie den Landesregierungen und der Bundesregierung. Anders als 2018 komme das Niedrigwasser in diesem Jahr sehr früh: "2018 hatten wir es erst im Spätsommer, im Herbst, jetzt schon im Hochsommer. Wir müssen mehrere Wochen und Monate wahrscheinlich mit der Situation umgehen", sagte Krischer.

    Ruf nach Geld für Fahrrinne

    Mittelfristig dringt Krischer auf den Ausbau der Rhein-Fahrrinne. "Das ist völlig richtig und notwendig", sagte er im "Morgenmagazin". Konkrete Planungen gebe es seit vielen Jahren, ein Abschnitt sei fertig geplant: "Da könnte quasi morgen mit dem Bau begonnen werden. Da fehlt nur leider das Geld des Bundes." Zuständig sei der Bund, da es sich um eine Bundeswasserstraße handele. 2025 seien die Mittel aus "unerfindlichen Gründen" gestrichen worden. Die Maßnahmen zur Optimierung der Fahrrinne würden in einer Niedrigwassersituation sehr helfen und müssten nun "mit Nachdruck umgesetzt werden"./sik/DP/zb






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