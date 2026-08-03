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    IBM schafft Vertrauen, IonQ, D-Wave, Rigetti und Co. suchen den Markt – und QuantumCore liefert die Infrastruktur

    Quantencomputing erreicht eine entscheidende Entwicklungsphase. Lange wurde der Fortschritt vor allem an Qubit-Zahlen, Laborrekorden und theoretisch möglichen Anwendungen gemessen. Inzwischen verschiebt sich die Aufmerksamkeit auf eine praktischere Frage: Lassen sich die Ergebnisse zuverlässig überprüfen und wirtschaftlich nutzen? IBM hat dafür neue Verfahren vorgestellt, während Quantum-Pioniere wie IonQ, D-Wave Quantum und Computing ihre Systeme zunehmend für kommerzielle Kunden öffnen. Gleichzeitig entsteht rund um die eigentlichen Quantenprozessoren eine spezialisierte Zulieferindustrie. Diese Position besetzt QuantumCore mit der Entwicklung von Komponenten für Signalverarbeitung, Steuerung und Detektion.

    Verlässlichkeit wird zum Schlüssel der Kommerzialisierung

    Quantencomputer sollen Aufgaben lösen, die klassische Rechner überfordern. Daraus entsteht allerdings ein grundlegendes Problem: Ist eine Berechnung für einen Supercomputer – einen besonders leistungsfähigen klassischen Rechner – zu komplex, kann dieser nicht ohne Weiteres überprüfen, ob das Ergebnis des Quantencomputers korrekt ist. Quantencomputer arbeiten dagegen mit Qubits, den kleinsten Informationseinheiten eines Quantencomputers, die im Unterschied zu klassischen Bits mehrere Zustände gleichzeitig abbilden können. Dadurch nutzen sie quantenphysikalische Effekte für bestimmte, besonders komplexe Rechenaufgaben.

    IBM und seine Forschungspartner haben nun Methoden vorgestellt, mit denen sich die Zuverlässigkeit bestimmter Quantenberechnungen während des laufenden Prozesses beurteilen lässt. Der Konzern vermeidet bewusst den weitreichenden Begriff des Quantenvorteils und spricht stattdessen von „trusted computation“, also vertrauenswürdiger Berechnung. IBM will außerdem neue Werkzeuge einführen, mit denen sich kombinierte Quanten- und klassische Rechenprozesse überwachen, überprüfen und auf Fehler untersuchen lassen.

    Diese Unterscheidung ist für die Kommerzialisierung entscheidend. Unternehmen werden Quantencomputer vor allem dann einsetzen, wenn die Systeme reproduzierbare Ergebnisse liefern, sich mit klassischen Hochleistungsrechnern verbinden lassen und einen wirtschaftlich messbaren Nutzen schaffen.

    Der Markt dürfte sich deshalb schrittweise entwickeln. Zunächst werden Quantenprozessoren als spezialisierte Beschleuniger neben klassischen CPUs und GPUs eingesetzt. Anwendungen entstehen vor allem dort, wo komplexe Optimierungs- oder Simulationsaufgaben einen hohen wirtschaftlichen Wert besitzen – etwa in der Materialforschung, Pharmazie, Logistik oder Finanzwirtschaft.

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