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    Trumps Imperium sendet Warnsignale: Irre Iran-Fake-News, Yen-Stützung!

    Beides hängt miteinander zusammen! Denn die Absage des Angriffs auf den Iran senkt den Ölpreis - das ist Ziel eins. Ziel zwei: die zuletzt nach oben geschossenen Renditen für US-Staatsanleihen zu senken

    Trump bläst den geplanten Groß-Angriff angeblich auf Bitten des Iran ab - und US-Finanzminister Bessent verkauft Euros, um den Yen zu stützen! Beides hängt miteinander zusammen! Denn die Absage des Angriffs auf den Iran senkt den Ölpreis - das ist Ziel eins. Ziel zwei: die zuletzt nach oben geschossenen Renditen für US-Staatsanleihen zu senken, die die Schuldenlast des Trump-Imperiums immer weniger tragfähig machen. Fällt der Ölpreis, fallen tendenziell auch die Renditen für US-Staatsanleihen (aufgrund der dann niedrigeren Inflationserwartungen). Nun stützt US-Finanzminister Bessent mit Japan den größten Halter von US-Staatsanleihen durch Intervention zugunsten des Yen - indem er Euros verkauft. All das läuft darauf hinaus, das ausufernde Schulden-Imperium am Laufen zu halten - aber es sind Not-Maßnahmen, die zeigen, dass es brennt..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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