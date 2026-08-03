Trump bläst den geplanten Groß-Angriff angeblich auf Bitten des Iran ab - und US-Finanzminister Bessent verkauft Euros, um den Yen zu stützen! Beides hängt miteinander zusammen! Denn die Absage des Angriffs auf den Iran senkt den Ölpreis - das ist Ziel eins. Ziel zwei: die zuletzt nach oben geschossenen Renditen für US-Staatsanleihen zu senken, die die Schuldenlast des Trump-Imperiums immer weniger tragfähig machen. Fällt der Ölpreis, fallen tendenziell auch die Renditen für US-Staatsanleihen (aufgrund der dann niedrigeren Inflationserwartungen). Nun stützt US-Finanzminister Bessent mit Japan den größten Halter von US-Staatsanleihen durch Intervention zugunsten des Yen - indem er Euros verkauft. All das läuft darauf hinaus, das ausufernde Schulden-Imperium am Laufen zu halten - aber es sind Not-Maßnahmen, die zeigen, dass es brennt..

Das Video "Trumps Imperium sendet Warnsignale: Irre Iran-Fake-News, Yen-Stützung! " sehen Sie hier..