Angst über potenziellen Engpass dominiert!

Die Apple-Aktie verzeichnete am vergangenen Freitag einen deutlichen Rückgang von über 7 Prozent. Ursache hierfür sind vor dem erwarteten Start der nächsten iPhone-Generation Engpässe bei wichtigen Bauteilen. Insbesondere sind derzeit die Produktionskapazitäten für kombinierte Chipsysteme knapp, welche das zentrale Element von Apple-Geräten wie iPhones und Mac-Computern darstellen. Trotz dieser Herausforderungen sind die veröffentlichten Quartalszahlen von Apple ermutigend. Im dritten Geschäftsquartal konnten Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert werden. Maßgeblich dazu trugen ein kräftiges Wachstum bei iPhone, Mac und dem Dienstleistungsgeschäft sowie Zuwächse in allen Regionen bei. Der Umsatz erhöhte sich um 16,4 Prozent auf 109,42 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte Apple 94,04 Milliarden Dollar erzielt.

Nach einer langen Seitwärtskonsolidierung, beginnend mit Ende Juli 2023 bis Mitte Juni 2024, konnten die Aktien von Apple ein Allzeithoch rund um den Wert von 344,57 US-Dollar erreichen. Im Detail wurde das Allzeithoch am 29. Juli 2026 markiert. Die folgenden zwei Tage nach der Veröffentlichung der Zahlen sind von beträchtlichen Kursrückgängen charakterisiert, wobei am Freitag rund 7 Prozent Kursrückgang zu verzeichnen war. Dennoch steht ausgehend vom partiellen Tief durch die Zollankündigung Anfang April 2025 (Liberation Day) ein Kursplus von 78 Prozent zu Buche. Dieser Kurseinbruch als Folge des Liberation Day beschleunigte sich, als den Marktteilnehmern klar wurde, wie strikt Donald Trump die Zollideen in der Realität zu implementieren versucht. Bis vergleichbare Produktionskapazitäten in den USA aufgebaut werden, sollten Jahre vergehen, und die Produktionskosten nach oben treiben. iPhones, die in den USA verkauft werden, stammen inzwischen überwiegend aus Indien und sind derzeit von den neuen US-Zöllen ausgenommen. Dadurch fällt die Zollbelastung für Apples wichtigstes Produktgeschäft deutlich geringer aus als noch vor einem Jahr. Sollte die Smartphone-Ausnahme entfallen und beispielsweise ein allgemeiner Zoll von 10–15 % auf indische iPhone-Importe eingeführt werden, würde dies Apples Bruttomarge spürbar belasten oder Preiserhöhungen in den USA erforderlich machen. In diesem Fall wäre mit einem beträchtlichen Kurseinbruch unter die 200-Tage-Linie zu rechnen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der KI-Boom im Hardwarebereich trifft auch Apple in Form von Engpässen bei wichtigen Halbleitern. Die Aktionäre sind in Panik. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV7WKV) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Apple Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,40 profitieren. Das Ziel sei bei 354,57 US-Dollar angenommen (11,83 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 274,18 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,84 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV7WKV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,86 – 7,87 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 219,71 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 219,71 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 308,91 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 11,83 Euro Hebel: 3,40 Kurschance: + 50 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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