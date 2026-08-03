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    ROUNDUP

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    Japan und USA stützen fallenden Yen

    Für Sie zusammengefasst
    • Japan und USA intervenierten gemeinsam am Devisenmarkt
    • Yen auf tiefstem Stand seit rund vierzig Jahren
    • Schwacher Yen stärkt Exporte schwächt Kaufkraft
    ROUNDUP - Japan und USA stützen fallenden Yen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TOKIO/WASHINGTON (dpa-AFX) - Japan hat erstmals seit Jahrzehnten gemeinsam mit den USA am Devisenmarkt interveniert, um den schwächelnden Yen zu stützen. Finanzministerin Satsuki Katayama bestätigte, dass man in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten Yen gekauft habe, um "übermäßige Volatilität und ungeordnete Bewegungen" der japanischen Landeswährung einzudämmen. Die Regierung in Tokio stehe weiterhin in engem Austausch mit den USA und werde bei Bedarf weitere Maßnahmen am Devisenmarkt ergreifen.

    Der Yen war zuletzt stark unter Druck geraten und gegenüber dem US-Dollar auf den schwächsten Stand seit rund 40 Jahren gefallen. Zwar verbilligt eine schwache Währung die Exporte einer Volkswirtschaft, wovon Japan in den letzten Jahren deutlich profitierte. Gleichzeitig wird jedoch der Warenimport teurer und die Kaufkraft der eigenen Bevölkerung vermindert.

    Zuletzt intervenierten die G7-Staaten vor 15 Jahren

    US-Präsident Donald Trump wertete die gemeinsame Intervention als Beleg für die guten Beziehungen zwischen Tokio und Washington. "Sie haben einen schwächelnden Yen und wollten ein bisschen Unterstützung. Wir sind immer da, um Japan zu helfen", sagte er am Sonntagabend (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine auf dem Flug von New Jersey nach Washington. Der Eingriff komme auch der Weltwirtschaft zugute.

    Staatliche Währungsinterventionen kommen nur relativ selten vor. Zuletzt gab es eine solch bilateral abgestimmte Maßnahme zwischen Tokio und Washington Ende der 1990er Jahre. Zudem intervenierten 2011 die Finanzminister und Zentralbanken der G7-Staaten gemeinsam am Devisenmarkt, um den Yen nach der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe von Fukushima zu stützen. Auch wenn Russland bis 2014 noch Teil des G-8-Staatenbundes war, war es nicht an der Yen-Intervention beteiligt./fkr/DP/jha





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