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    Olares präsentiert auf der IFA 2026 seine persönliche KI-Cloud, während das EU-KI-Gesetz wirksam wird

    Nach einem erfolgreichen Kickstarter-Projekt, bei dem 2,34 Millionen US-Dollar gesammelt wurden, wird das Open-Source-Unternehmen sein mit einer RTX 5090M ausgestattetes Gerät vom 4. bis 8. September in Halle H5.2, Stand 454, vorstellen.

    SAN FRANCISCO, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- Olares, das Start-up für persönliche KI-Cloud-Lösungen, gab heute bekannt, dass Olares One auf der IFA Berlin 2026 seine Europa-Premiere feiern wird. Mit dieser Markteinführung wird eine agentengestützte Plattform vorgestellt, die erstklassige Hardware mit einem Open-Source-Betriebssystem kombiniert und europäischen Verbrauchern KI sowie echte Datenhoheit direkt zugänglich machen soll.

    Die Premiere erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Transparenzpflichten des EU-KI-Gesetzes wirksam werden, was die Nachfrage nach KI-Systemen verstärkt, bei denen Daten nicht auf Servern Dritter gespeichert werden. Olares begegnet dieser Nachfrage mit Local-first-Computing auf Grundlage seines Open-Source-Betriebssystems. Lokale Modelle und ständig aktive Agenten werden nativ ausgeführt, um sensible Dokumente zu analysieren, visuelle Inhalte zu erstellen sowie mehrstufige Recherchen zu automatisieren, wobei die Verarbeitung genau dort erfolgt, wo sich Ihre Arbeit befindet.

    Ausgestattet mit einer NVIDIA-RTX-5090M-GPU und einem Intel-Core-Ultra-9-275HX-Prozessor ist Olares One darauf ausgelegt, komplexe Agenten-Workloads direkt auf dem Schreibtisch des Nutzers zu bewältigen. Diese Premiere knüpft an den Erfolg der Kickstarter-Kampagne vom Januar an und bestätigt die starke weltweite Nachfrage nach privater KI, die für den praktischen Einsatz entwickelt wurde.

    Olares One will be showcased at IFA Berlin 2026 (H5.2, Stand 454)

    „Europas Vorreiterrolle im Bereich der Regulierung spiegelt die weltweite Nachfrage nach vertrauenswürdiger KI wider", sagte Peng Peng, Gründer von Olares. „Olares One beweist, dass Datenschutz, Transparenz und Leistung auf Ihrem Schreibtisch Hand in Hand gehen können."

    Erleben Sie die Agentic-Ära auf der IFA Olares lädt Medienvertreter, Entwickler, Partner und Technikbegeisterte ein, das Olares-One-Ökosystem auf der IFA 2026 in Halle H5.2, Stand 454, hautnah zu erleben.

    Informationen zu Olares

    Mit einer Gesamtfinanzierung von 100 Millionen US-Dollar hat sich Olares zum Ziel gesetzt, KI durch Open-Source-Software und eine Infrastruktur im Besitz der Nutzer zu demokratisieren. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, Olares One, ist eine persönliche KI-Cloud auf Basis der RTX 5090M, die lokale Modelle und ständig aktive Agenten in sicheren Sandbox-Umgebungen ausführt, die Bereitstellung von Apps aus dem Olares Market mit nur einem Klick unterstützt und über ein vollständig überprüfbares Open-Source-Betriebssystem verfügt.

    Weitere Informationen finden Sie auf https://www.olares.com/.

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    Olares präsentiert auf der IFA 2026 seine persönliche KI-Cloud, während das EU-KI-Gesetz wirksam wird Nach einem erfolgreichen Kickstarter-Projekt, bei dem 2,34 Millionen US-Dollar gesammelt wurden, wird das Open-Source-Unternehmen sein mit einer RTX 5090M ausgestattetes Gerät vom 4. bis 8. September in Halle H5.2, Stand 454, vorstellen.SAN …
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