Jefferies hebt Eon auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 22,70 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 18,97 auf Tradegate (03. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -1,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 50,15 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -10,46 %/+15,88 % bedeutet.