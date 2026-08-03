ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Eon auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 22,70 Euro
- Jefferies hebt Eon auf Buy und erhöht Kursziel
- Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro laut Studie angehoben
- Markt unterschätzt Chancen in Energienetzen und Ausbau
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Am Markt unterschätze man die Möglichkeiten im Zusammenhang mit Investitionen in die Energienetze, schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ausbaupläne in Deutschland und regulatorische Vorgaben für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten der Stromerzeuger seien die absehbaren Impulsgeber in den kommenden Monaten./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 07:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 19:00 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -1,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 50,15 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -10,46 %/+15,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 22,70 Euro
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Ich bin schon lange drin, gekauft bei unter 9 EUR. Langweilig , aber bei meinem Einkaufskurs zahlen die eine gute Dividende. Und vor kurzem waren sie wieder über 20 EUR, bis der Iran-Krieg die Kurse wieder runtergezogen hat.