Ist diese europäische PayPal-Alternative jetzt reif für den Einstieg?

Willkommen zum SmartBroker+ Chart der Woche – Adyen

So wie in diesem Jahr Halbleiter- und Weltraumaktien und im vergangenen Jahr die Anteile von Quantencomputerwerten zu den heißesten (und erfolgreichsten) Börsenwetten gehörten, war auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie besonders die Fintech-Branche gefragt. Vor allem die Anteile von PayPal verteuerten sich damals mit über 300 US-Dollar auf Niveaus, die sie möglicherweise nie wieder erreichen werden.

Wie für aussichtsreiche Branchen üblich, hat sich der Wettbewerb in den vergangenen Jahren deutlich intensiviert. Immer mehr Zahlungsdienstleister buhlen inzwischen um die Gunst von Händlerinnen und Händlern auf der einen und von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der anderen Seite. Dazu kommen die Zahlungstöchter von Unternehmen mit großer Hardware- und Ökosystemreichweite wie Alphabet und Apple. Dementsprechend heftig sind viele Anteile einstiger Hoffnungsträger in den vergangenen Jahren unter die Räder geraten. Dazu gehört auch der niederländische Finanzdienstleister Adyen.

Für den hellt sich der Ausblick langsam wieder auf. Das Unternehmen ist dank anhaltendem Geschäftswachstum einerseits und einem mehrjährigen Bärenmarkt seiner Anteile andererseits in eine moderate Bewertung hineingewachsen.

Gleichzeitig zeigen sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem europäischen Heimatmarkt zwar nicht immun, insgesamt aber resilient gegenüber der anhaltenden Wirtschaftsflaute sowie externen Stimmungsschocks, wie dem Irankrieg. Das stützt das abgewickelte Transaktionsvolumen und sorgt gleichzeitig für überschaubare Ausfallquoten im Buy-Now-Pay-Later-Geschäft (BNPL). Zugleich hat Adyen seine operative Effizienz verbessert und erwirtschaftet inzwischen nennenswerte Gewinne sowie Barmittelzuflüsse. Damit ist die Aktie jetzt einen Blick wert.

Adyen Chartsignale

Mehrjähriger Abwärtstrend: Die Anteile von Adyen handeln seit ihren Rekordnotierungen 2021 in einem übergeordneten Abwärtstrend.

Die Anteile von Adyen handeln seit ihren Rekordnotierungen 2021 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Bullishe Divergenzen: Die technischen Indikatoren trotzen dem Abwärtstrend der Aktie und liefern damit erste Anzeichen für eine potenzielle Trendwende.

Die technischen Indikatoren trotzen dem Abwärtstrend der Aktie und liefern damit erste Anzeichen für eine potenzielle Trendwende. Erstes Kaufsignal: Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie ist der Aktie ein erstes prozyklisches Kaufsignal gelungen, ein weiteres könnte bald folgen.

Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie ist der Aktie ein erstes prozyklisches Kaufsignal gelungen, ein weiteres könnte bald folgen. Klare Buy- und Sell-Trigger: Das aktuelle Setup bietet klare Ein- und Ausstiegsmarken, was das Risiko- und Ertragsmanagement gut beherrschbar macht.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 03.08.2021 bis 03.08.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Adyen war jetzt lange genug in der Hand der Bären

Auf dem Höhepunkt der Begeisterung für die Anteile von innovativen Finanzdienstleistern erreichte Adyen 2021 Kurse von fast 3.000 Euro. Davon ist die Aktie heute weit entfernt. Zeitweise lagen die Verluste bei mehr als 75 Prozent. Angesichts der wachsenden Konkurrenz und überzogener Erwartungen konnten die Niederländer die hohen Erwartungen der Investoren nicht erfüllen. Das führte zu jahrelangem Verkaufsdruck.

Dessen ungeachtet haben sich die Geschäfte zufriedenstellend entwickelt. Gegenüber dem Finanzjahr 2021 haben sich die Erlöse von 1,0 auf 2,35 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Auch beim Nettoertrag hat sich Adyen deutlich steigern können, dieser kletterte von 470 Millionen Euro auf 1,06 Milliarden Euro. Gänzlich ohne Grundlage waren die Wachstumserwartungen gegenüber dem Unternehmen also nicht. Auch für die beiden kommenden Jahre erwarten Analystinnen und Analysten fortgesetzte Steigerungen. In den Geschäftsjahren 2027 und 2028 sollen die Erlöse auf rund 3,5 und 4,1 Milliarden Euro steigen, der Nettogewinn soll von 1,2 auf 1,83 Milliarden Euro klettern. Das stellt eine aussichtsreiche Ausgangslage für eine potenzielle Erholung der Anteile dar.

Die Anzeichen für eine Trendwende verdichten sich

Mit Blick auf den Kursverlauf handelt Adyen in einem mehrjährigen Abwärtstrend. Zwar kam es insbesondere im vergangenen Jahr zu zwischenzeitlich nennenswerten Kursanstiegen, diese konnten das Kursgeschehen jedoch nicht nachhaltig zugunsten der Bullen wenden.

Nach einem schwierigen Auftakt in diesem Jahr liegt auch mittelfristig ein moderater Abwärtstrend vor. Dieser wird inzwischen aber von bullishen Divergenzen begleitet. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich in gegen den Trend der Aktie gerichteten Aufwärtstrends. Während der RSI aus dem überverkauften Bereich in die neutrale Zone zurückgekehrt ist, nimmt der MACD Kurs auf die Nulllinie und damit einen Vorzeichenwechsel, der auch einen Trendwechsel der Aktie anzeigen würde. Über seine Signallinie hat er sich bereits steigern können, was nachlassenden Verkaufsdruck anzeigt.

Das sind die Marken, auf die es jetzt ankommt

In der vergangenen Woche ist Adyen mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie außerdem ein erstes prozyklisches Kaufsignal gelungen, das zum Wochenauftakt mit weiteren Kursgewinnen beantwortet wurde. Das macht in Verbindung mit den sich stetig verbessernden technischen Indikatoren einen Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrendkanal und einen Anstieg in Richtung 1.000 Euro wahrscheinlich.

Den Abwärtstrend dauerhaft verlassen dürfte Adyen nach dem Überwinden des Widerstandsbereichs zwischen 1.130 und 1.200 Euro, wo neben der 200-Tage-Linie auch eine Abwärtstrendlinie liegt. Prozyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger sollten also vor allem diesen Preisbereich im Blick behalten. Zur Unterseite würde ein Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal nach unten sowie das Unterschreiten der Bärenmarkttiefs aus dem Herbst 2023 ein neues Verkaufssignal bedeuten.

Bewertung mit attraktivem Chance-Risko-Profil

Über einen langen Zeitraum hinweg war Adyen aus fundamentaler Perspektive eine überaus teure Aktie. Das hat sich nach dem mehrjährigen Bärenmarkt der Anteile geändert.

Für das laufende Geschäftsjahr ist das Unternehmen mit dem 23-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, für 2027 steht ein KGVe von 18,9 zu Buche. Das liegt zwar über den Gewinnvielfachen von beispielsweise Fiserv oder PayPal, aber deutlich unter dem Niveau von Klarna. Das gegenüber US-Mitbewerbern höhere KGV wird durch das günstige Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,9 für das kommende Jahr gerechtfertigt.

Beim Verhältnis von Unternehmenswert und operativem Ertrag (EV/EBITDA) liegt Adyen außerdem fast gleichauf. Dazu kommt eine attraktive Cashflow-Rendite von 7,6 für dieses und 10,5 Prozent für das kommende Jahr.

Anlegerinnen und Anleger dürfen sich hier also hohe Barmittelzuflüsse ausrechnen, die künftig Aktienrückkäufen oder sogar der Einführung einer Dividende zugutekommen könnten. Schon jetzt ist die Bilanz mit einem Nettovermögen von 10,6 Milliarden Euro tadellos. Auf dem gegenwärtigen Kurs- und Bewertungsniveau erhalten Anlegerinnen und Anleger deutlich mehr Substanz für ihr Geld, als das in der Vergangenheit der Fall war.

Am Markt traut man Adyen viel zu

Unter Analystinnen und Analysten genießt die Aktie von Adyen großes Vertrauen. Bei insgesamt 34 Empfehlungen ist das Papier 22 Mal mit „Kaufen“ und weitere 5 Mal mit „Übergewichten“ bewertet. Weitere 7 Nennungen sehen in Adyen eine Position zum „Halten“. Verkaufsempfehlungen liegen derzeit keine vor.

Das Anstiegspotenzial des Bezahldienstleisters wird als hoch eingeschätzt. Im Mittel wird der faire Wert der Aktie bei 1.330,29 Euro veranschlagt, das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag einer Upside von 51,7 Prozent.

Selbst die pessimistischste Einschätzung von BNP Paribas mit einem Kursziel von 890 Euro traut der Aktie einen Anstieg von 1,5 Prozent zu, während Goldman Sachs sogar mit einem Anstieg auf bis zu 1.900 Euro rechnet, was mehr als einer Verdopplung entspräche.

Adyen auf einen Blick

ISIN: NL0012969182

NL0012969182 Börsenwert: 27,7

27,7 Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 23,0

23,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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