Es gibt noch Ausbildungsplätze in NRW

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Auch nach dem Start des Ausbildungsjahres am 1. August gibt es in Nordrhein-Westfalen noch freie Ausbildungsstellen in vielen Branchen. Darauf hat NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hingewiesen. Ob im Handwerk, in Industrie, Handel, Verwaltung, IT oder im sozialen Bereich - überall seien noch Ausbildungsplätze zu finden. "Deshalb ist es wichtig, dass niemand seine Suche zu früh aufgibt", so Laumann.

Einen Monat vor Beginn des Ausbildungsjahres waren im bevölkerungsreichsten Bundesland nach Angaben der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit noch gut 34.200 Ausbildungsstellen unbesetzt.