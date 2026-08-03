Dax startet auf Rekordhoch in den August

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich gefallene Ölpreise haben dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Monatsstart beschert. Der Dax stieg kurz nach Handelsauftakt auf ein Rekordhoch und notierte zuletzt 1,08 Prozent im Plus bei 25.906 Punkten.

Der MDax gewann 1,4 Prozent auf 32.413 Punkte. Für den EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, ging es um 0,7 Prozent nach oben.