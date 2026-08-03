INDEX-FLASH
Dax startet mit Rekordhoch in den August
- Dax erreicht zu Monatsstart neues Rekordhoch auf Xetra
- Runde 26.000-Punkte-Marke rückt in den Blick der Märkte
- Sinkende Ölpreise und abgesagter Angriff lindern Sorgen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag mit dem Start in den Monat August ein weiteres Rekordhoch erreicht. Der deutsche Leitindex stieg wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra um etwas mehr als 1 Prozent bis auf 25.909,83 Punkte. Damit rückt nun die runde 26.000-Punkte-Marke in den Blick.
Ausschlaggebend für den Zuwachs sind sinkende Ölpreise nach einem abgesagten Großangriff der USA auf den Iran. Dadurch schwinden Inflations- und Zinssorgen.
Bereits Ende der vergangenen Woche war der Dax bis auf wenige Zähler an sein altes Rekordhoch von 25.900 Punkten von Anfang Juli herangekommen. Überwiegend gute Quartalszahlen von Unternehmen sowie die jüngste Erholung im weltweiten Technologiesektor gaben Auftrieb./ajx/jha/
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