SMA Solar Technology Aktie verliert deutlich an Wert - -4,41 % - 03.08.2026

Die SMA Solar Technology Aktie ist bisher um -4,41 % auf 51,50€ gefallen. Das sind -2,38 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute bei der SMA Solar Technology Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SMA Solar Technology mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,42 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -5,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,43 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SMA Solar Technology +57,61 % gewonnen.

Während SMA Solar Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,97 %.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,12 % 1 Monat -9,43 % 3 Monate -1,42 % 1 Jahr +178,77 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 03.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,80 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +1,41 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +1,41 %. SolarEdge legt um +2,10 % zu

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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