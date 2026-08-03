Siemens Healthineers-(Turbo)-Calls chancenreich bei anhaltender Kurserholung

Trotz des unter den Erwartungen liegenden Umsatzes und der gesenkten Umsatzprognose für das Gesamtjahr bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem unveränderten Kursziel von 54,30 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 42 Euro erholen, wo sie zuletzt am Ende im Februar 2026 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) trat nach der in ersten Monaten des Jahres 2026 laufenden Abwärtsbewegung im Frühjahr in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von zumeist 33 bis 35 Euro ein. Nach der Veröffentlichung der neuesten Quartalszahlen legte die Aktie zuletzt nach einer kurzfristig negativen Reaktion auf ihr aktuelles Niveau bei 38,50 Euro zu.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 39 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 39 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PK33WY7, wurde beim Aktienkurs von 38,50 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro gehandelt.

Kann sich die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 42 Euro steigern, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 0,49 Euro (+53 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,112 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,112 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR4S8V8, wurde beim Aktienkurs von 38,50 Euro mit 0,34 - 0,35 Euro taxiert.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie auf 42 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,68 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 33,815 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 33,815 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA9TTH7, wurde beim Aktienkurs von 38,50 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie auf 42 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,81 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.