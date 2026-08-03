Astrazeneca wegen möglicher BMS-Übernahme stark unter Druck

LONDON (dpa-AFX) - Die Astrazeneca-Anteile sind am Montag wegen eines Berichts über ein Interesse am US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober vergangenen Jahres gefallen. An der Londoner Börse büßten die Papiere im frühen Handel bis zu acht Prozent auf 11.646 Pence ein. Indikationen für den frühen US-Handel lassen dagegen steigende Kurse für Bristol-Myers Squibb erwarten.

Der britische Konzern Astrazeneca hat laut Insidern eine Übernahme des US-Rivalen geprüft. Die Unternehmen hätten Gespräche in einem frühen Stadium über einen Zusammenschluss geführt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Mit einer solchen Übernahme würde Astrazeneca zu einem der weltgrößten Arzneimittelhersteller werden. Zuvor hatte die "Financial Times" (FT) über die Gespräche berichtet.