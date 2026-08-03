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    AKTIE IM FOKUS

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    Astrazeneca wegen möglicher BMS-Übernahme stark unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Astrazeneca Aktien auf Tief seit Anfang Oktober
    • Bericht über Gespräche zu Übernahme von BMS
    • Kurseinbruch bis zu 8 Prozent bei Astrazeneca
    AKTIE IM FOKUS - Astrazeneca wegen möglicher BMS-Übernahme stark unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die Astrazeneca-Anteile sind am Montag wegen eines Berichts über ein Interesse am US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober vergangenen Jahres gefallen. An der Londoner Börse büßten die Papiere im frühen Handel bis zu acht Prozent auf 11.646 Pence ein. Indikationen für den frühen US-Handel lassen dagegen steigende Kurse für Bristol-Myers Squibb erwarten.

    Der britische Konzern Astrazeneca hat laut Insidern eine Übernahme des US-Rivalen geprüft. Die Unternehmen hätten Gespräche in einem frühen Stadium über einen Zusammenschluss geführt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Mit einer solchen Übernahme würde Astrazeneca zu einem der weltgrößten Arzneimittelhersteller werden. Zuvor hatte die "Financial Times" (FT) über die Gespräche berichtet.

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    Angesichts des starken Wachstums und der Innovationen von Astrazeneca mache ihn die Aussicht auf eine Übernahme des US-Kontrahenten perplex, schrieb Analyst Michael Leuchten von der US-Bank Jefferies in einer ersten Reaktion. Zwar könne der Deal finanziell attraktiv sein und Mittel für Forschung und Entwicklung freisetzen. Aber wenn es ein Unternehmen gibt, das keine Finanzierung dafür benötigt, dann ist das aus unserer Sicht Astrazeneca, so Leuchten.

    Astrazenecas Börsenwert fiel durch den Rückgang am Montag auf umgerechnet rund 246 Milliarden Dollar. BMS kam gemessen zum Schlusskurs vom Freitag in New York auf 133 Milliarden Dollar./bek/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bristol-Myers Squibb Aktie

    Die Bristol-Myers Squibb Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 58,12 auf Tradegate (03. August 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bristol-Myers Squibb Aktie um +6,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bristol-Myers Squibb bezifferte sich zuletzt auf 123,83 Mrd..





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