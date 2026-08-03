Börsenstart Europa - 03.08. - TecDAX stark +1,98 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:45) bei 32.439,00 PKT und steigt um +1,09 %. Top-Werte: HENSOLDT +6,34 %, TKMS +3,35 %, HELLA +3,25 % Flop-Werte: Nordex -3,80 %, AUTO1 Group -1,35 %, SUESS MicroTec -1,30 %

Der DAX bewegt sich bei 25.958,66 PKT und steigt um +1,00 %. Top-Werte: Siemens Healthineers +3,22 %, adidas +2,83 %, Deutsche Telekom +2,74 % Flop-Werte: Scout24 -2,05 %, Bayer -1,95 %, Symrise -1,51 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:36) bei 3.913,19 PKT und steigt um +1,98 %.

Top-Werte: HENSOLDT +6,34 %, TeamViewer +3,48 %, Siemens Healthineers +3,22 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -5,61 %, Verbio -3,91 %, Nordex -3,80 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:44) bei 6.406,16 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: SAFRAN +3,00 %, adidas +2,83 %, Deutsche Telekom +2,74 %

Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -2,78 %, Bayer -1,95 %, ENI -1,29 %

Der ATX bewegt sich bei 6.533,47 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: Lenzing +3,82 %, Wienerberger +2,39 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,11 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -0,80 %, UNIQA Insurance Group -0,77 %, EVN -0,59 %

Der SMI steht aktuell (09:59:45) bei 14.433,11 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Sika +1,93 %, Partners Group Holding +1,77 %, Geberit +1,15 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,80 %, Holcim -1,79 %, Swisscom -0,93 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.588,41 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: Renault +3,93 %, Dassault Systemes +3,30 %, Capgemini +3,13 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -2,03 %, Euronext -1,59 %, ENGIE -1,54 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.279,47 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: SKF (B) +0,84 %, Assa Abloy Registered (B) +0,71 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,59 %

Flop-Werte: AstraZeneca -6,78 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,43 %, Securitas Shs(B) -1,28 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.460,00 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,94 %, Public Power +1,26 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,83 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -4,06 %, Viohalco -1,35 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,27 %