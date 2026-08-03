AKTIE IM FOKUS
Deutsche Telekom legen nach Bericht zu T-Mobile US klar zu
- T-Aktien steigen am Morgen um rund 2,5 Prozent
- T-Mobile US unterstützt Fusionspläne nicht mehr
- Telekom hält mehr als die Hälfte von T-Mobile US
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom präsentieren sich am Montag mit einem Kursgewinn von 2,5 Prozent im frühen Handel sehr fest. Händler verwiesen auf einen Bericht des US-Nachrichtenportals Semafor, wonach die US-Tochter T-Mobile US die Pläne für eine mögliche Fusion mit der Telekom nicht länger unterstützen will.
Ein solcher Deal sei am Markt wiederholt auf Ablehnung gestoßen, sagte ein Börsianer. Insofern sei die Nachricht positiv für die Deutsche-Telekom-Aktien zu werten. Die T-Mobile-US-Anteile gaben vorbörslich leicht nach.
Die T-Aktien versuchen mit dem aktuellen Zuwachs wieder an ihr Zwischenhoch von Mitte der vergangenen Woche bei 27,82 Euro heranzukommen, mit dem sie den höchsten Stand seit Mitte Juni erreicht hatten. Im Juli hatten sich die Papiere nach ihrem Ende Juni markierten Jahrestief deutlich erholt.
Die Deutsche Telekom hält aktuell etwas mehr als die Hälfte der T-Mobile-US-Anteile. Das US-Mobilfunkunternehmen kommt derzeit auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 160 Milliarden Euro. Das Paket, das die Telekom hält, ist damit fast 90 Milliarden Euro wert. Die Telekom selbst kommt wiederum aktuell auf etwas mehr als 130 Milliarden Euro./ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 27,71 auf Tradegate (03. August 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,73 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +30,15 %/+44,61 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508
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Die SEEKING-ALPHA-Analysten Ragmar Rikberg, Dividend Collection Agency und The Alpha Analyst ordnen diese Frage ein:
https://seekingalpha.com/news/4623117-sa-asks-will-spacex-buy-a-major-us-wireless-carrier
Eine Aussage: SpaceX hat bereits eine enge Partnerschaft mit T-Mobile, sodass eine weitere Expansion dort ein mögliches Szenario ist…
Vielleicht mal ein paar Fakten zu SPCX in chronologischer Reihenfolge:
- „As of March 31, 2026, we had total principal indebtedness outstanding of $29,132 million .“; Cash and cash equivalents $ 15,852
- „As of April 30, 2026, we had$20,000 millionof borrowings outstanding under the SpaceX Bridge Loan“
- „The issuance of all shares closed on June 15, 2026, bringing the gross proceeds from the initial public offering to SpaceX to approximately $85.7 billion.“
- „SPACEX ANNOUNCES PRICING OF $25 BILLION INAUGURAL BOND ISSUANCE (June 23, 2026) „SpaceX intends to use the net proceeds from the Notes Offering to repay the outstanding borrowings under its bridge loan facility in full, to pay related fees and expenses, and any remaining amount for general corporate purposes.“
(Quellen: Prospekt & PR zum Bond)
Bei dem aktuellen Cashburn von Finanzkraft zu sprechen ist schon ziemlich realitätsfern. Bei SPCX geht es aktuell nur darum die nächsten Quartale durchzuhalten.
Und das TMUS einen FCF von über 18mrd$ generiert spielt keine Rolle? Das zeigt wieder eine Menge Ahnungslosigkeit! Von den technischen Problemen/Herausforderungen bei SPCX will ich gar nicht erst anfangen.
Das Damoklesschwert eines DTE-TMUS Mergers ist offensichtlich auch vom Tisch:
Richtig lustig wird's wenn SpaceX bei den C-Band-Auktionen nächstes Jahr in USA alles aufkauft mit seiner Finanzkraft.