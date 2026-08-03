Deutsche Telekom legen nach Bericht zu T-Mobile US klar zu

Ein solcher Deal sei am Markt wiederholt auf Ablehnung gestoßen, sagte ein Börsianer. Insofern sei die Nachricht positiv für die Deutsche-Telekom-Aktien zu werten. Die T-Mobile-US-Anteile gaben vorbörslich leicht nach.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom präsentieren sich am Montag mit einem Kursgewinn von 2,5 Prozent im frühen Handel sehr fest. Händler verwiesen auf einen Bericht des US-Nachrichtenportals Semafor, wonach die US-Tochter T-Mobile US die Pläne für eine mögliche Fusion mit der Telekom nicht länger unterstützen will.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Die T-Aktien versuchen mit dem aktuellen Zuwachs wieder an ihr Zwischenhoch von Mitte der vergangenen Woche bei 27,82 Euro heranzukommen, mit dem sie den höchsten Stand seit Mitte Juni erreicht hatten. Im Juli hatten sich die Papiere nach ihrem Ende Juni markierten Jahrestief deutlich erholt.

Die Deutsche Telekom hält aktuell etwas mehr als die Hälfte der T-Mobile-US-Anteile. Das US-Mobilfunkunternehmen kommt derzeit auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 160 Milliarden Euro. Das Paket, das die Telekom hält, ist damit fast 90 Milliarden Euro wert. Die Telekom selbst kommt wiederum aktuell auf etwas mehr als 130 Milliarden Euro./ajx/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 27,71 auf Tradegate (03. August 2026, 09:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,02 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,73 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +30,15 %/+44,61 % bedeutet.



