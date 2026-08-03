UBS stuft Siltronic auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 105 Euro angehoben. Die Aktien hätten mehr als nur Wafer-dünnes Aufwärtspotenzial, schrieb Harry Blaiklock in einer Studie am Montag. Nach einem vierjährigen Abwärtszyklus dürften die Umsätze des Wafer-Herstellers nun wieder nach oben drehen. Gründe seien ein sich verknappendes Angebot angesichts einer großen Nachfrage und in der Folge steigende Preise./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 78,35EUR auf Tradegate (03. August 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Harry Blaiklock

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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