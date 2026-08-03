Totalenergies schichtet im Erneuerbaren-Portfolio um

Zugleich verkündete Total, dem Konkurrenten Shell Kapazitäten zur Erzeugung von Erneuerbarer Energie von 4 Gigawatt abzukaufen. Der Großteil dieser Solar-, Windkraft- und Batteriespeicher-Projekten befindet sich laut Mitteilung in Italien, den Niederlanden, Großbritannien und Spanien. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Ölkonzern Totalenergies baut sein Portfolio mit erneuerbaren Energieträgern um. Dabei treten die Franzosen unter anderem 50 Prozent an 1,2 Gigawatt großen Solar- und Windanlagen an Land in Europa ab. Diese hätten einen Wert von 1,8 Milliarden Euro, teilte Total am Montag in Paris mit. Käufer ist die Beteiligungsgesellschaft KKR.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Beide Transaktionen sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Total setzt weiterhin auf den europäischen Markt, während sich etwa Shell und BP eher zurückziehen.

Die Total-Aktie gab am Montagmorgen gut 2 Prozent nach. Gleiches galt für andere Energie-Titel, was wohl auf die deutlich fallenden Öl- und Gaspreise im Zuge der Entspannung der Lage im Iran zurückzuführen ist./lew/mne/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 6,36 auf Tradegate (03. August 2026, 10:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,27 %. Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 217,56 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 475,11GBP. Von den letzten 9 Analysten der Shell Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+10.071,65 % bedeutet.



