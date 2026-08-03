Jessica Kralowetz ist neue Leiterin Private Banking bei der...

Wien (APA-ots) - Die VOLKSBANK WIEN AG baut ihr Private Banking weiter aus und setzt dabei auf die langjährige Expertise von Jessica Kralowetz (45). Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor verfügt Kralowetz über umfassende Kompetenz in der Betreuung vermögender Kundinnen und Kunden sowie in der Entwicklung individueller Vermögensstrategien. Nach Stationen in Luxemburg und Deutschland absolvierte sie ihre Bankausbildung bei der damaligen Baden-Württembergischen Bank AG und war anschließend in verschiedenen Funktionen im Private Banking tätig. Seit 2007 ist sie im österreichischen Bankwesen aktiv und leitete zuletzt das Private Banking einer niederösterreichischen Regionalbank.

Für die Volksbank Wien ist das Private Banking ein wichtiger Baustein des Leistungsangebots. Dabei stehen neben einer persönlichen und langfristigen Kundenbeziehung vor allem der Ausbau der Beratung, die Nutzung digitaler Möglichkeiten und die Ansprache neuer Kundengruppen im Fokus. "Private Banking ist eines der strategischen Wachstumsfelder der Volksbank Wien. Mit ihrer Erfahrung, ihrer hohen Kundenorientierung und ihrem klaren Blick für die Zukunft des Bankings wird Frau Kralowetz wesentliche Impulse für die Transformation unseres Angebots setzen", so Gerald Fleischmann, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Volksbank Wien.

Die Besetzung erfolgt vor dem Hintergrund eines Wandels im Beratungs- und Veranlagungsgeschäft. Neue Kundenbedürfnisse, digitale Technologien sowie die Vermögensübertragung auf die nächste Generation verändern die Anforderungen an das moderne Private Banking. "Jessica Kralowetz vereint fachliche Exzellenz im Private Banking mit ausgeprägter Führungs- und Vertriebserfahrung. Besonders überzeugt haben uns ihr ganzheitlicher Beratungsansatz sowie ihre Fähigkeit, strategische Weiterentwicklung erfolgreich in die Praxis umzusetzen", betont Florian Dangl, Bereichsleiter Treasury & Private Banking der Volksbank Wien.



Zwtl.: Individuelle Lösungen für komplexe Vermögensfragen

Als neue Leiterin Private Banking möchte Kralowetz die erfolgreiche Entwicklung des Bereichs fortsetzen und gezielt ausbauen. "Vermögende Kundinnen und Kunden erwarten heute nicht nur fachliches Know-how, sondern auch einen Partner, der ihre persönliche Situation versteht und langfristig mitdenkt. Genau diesen Anspruch möchten wir gemeinsam mit unserem Team verfolgen", sagt Kralowetz.

VOLKSBANK WIEN AG



Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.326 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 31.12.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Mag. Miriam Daill

Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin Telefon: +43 1 40137 - 0

E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0040 2026-08-03/10:01





