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    Tesla vor Überraschung?

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    Tesla vor dem Comeback? Diese Juli-Zahlen lassen Anleger rätseln

    Tesla wächst im ersten Halbjahr kräftig, doch die Juli-Zahlen schwanken stark. Nun entscheiden Deutschland und Großbritannien über das Europa-Comeback.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla in Europa H1 stark erholt, Marktanteil steigt
    • Juli schwankt stark zwischen Zuwachs und Einbruch
    • Entscheidend bleiben Deutschland und Großbritannien
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Tesla vor Überraschung? - Tesla vor dem Comeback? Diese Juli-Zahlen lassen Anleger rätseln
    Foto: Chris Carlson/AP +++ dpa-Bildfun

    Die Zulassungszahlen von Tesla auf verschiedenen europäischen Märkten zeichneten im Juli ein gemischtes Bild: Starke Zuwächse in Frankreich und Dänemark standen starken Rückgängen in Norwegen und Schweden gegenüber, wie Reuters berichtet. Laut Daten des französischen Automobilverbands PFA und des dänischen Statistikamts bilstatistik.dk stiegen die Neuzulassungen von Tesla-Fahrzeugen, ein Indikator für die Verkaufszahlen, in Frankreich um 86 Prozent und in Dänemark um 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Allerdings brachen sie im gleichen Zeitraum in Norwegen um 97 Prozent und in Schweden um 60 Prozent ein, wie Zahlen der Auskunfteien OFV und Mobility Sweden zeigen. Teslas Verkäufe in Europa haben sich in diesem Jahr nach zwei aufeinanderfolgenden Jahresrückgängen bisher erholt, was durch einfachere Vergleichswerte aus dem Vorjahr, höhere Kraftstoffpreise, staatliche Anreize und ein wachsendes Interesse der Verbraucher an Elektrofahrzeugen begünstigt wurde.

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    Die Gesamtzahl der Neuzulassungen von batterieelektrischen Autos stieg im Juni um 51 Prozent, wie Daten des europäischen Automobilherstellerverbands zeigen. Im vergangenen Monat meldete Tesla rekordverdächtige Auslieferungszahlen für das zweite Quartal, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen, was auf die Erholung in Europa zurückzuführen ist. Die Zulassungsdaten aus Großbritannien und Deutschland, den beiden größten Automobilmärkten Europas, werden im Laufe dieser Woche erwartet.

    Trotz der lediglich 24 Neuzulassungen im Juli bleibt Tesla in Norwegen seit Jahresbeginn die meistverkaufte Automarke. Bis Ende Juli wurden dort 14.413 Teslas zugelassen – 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der norwegische Verband OFV warnt ausdrücklich davor, einzelne Monate überzubewerten: Verfügbarkeit, neue Modelle und große Auslieferungswellen könnten die Rangliste kurzfristig massiv verschieben.

    Auch die monatliche Entwicklung zeigt diese Schwankungen: Im März wurden in Norwegen 6.150 Teslas zugelassen, im Mai 3.345 und im Juni 3.222. Der Absturz auf 24 Autos im Juli dürfte daher zumindest teilweise ein logistischer Effekt sein. Zusätzlich waren Käufe wegen gekürzter norwegischer Steuervergünstigungen in das Vorjahr vorgezogen worden. In der EU, Großbritannien und den EFTA-Staaten stiegen Teslas Neuzulassungen im ersten Halbjahr um 54,6 Prozent auf 170.351 Fahrzeuge. Der Marktanteil kletterte von 1,6 auf 2,4 Prozent. Allein im Juni wurden 52.563 Teslas registriert – knapp 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

    Damit wuchs Tesla stärker als der gesamte Markt für batterieelektrische Autos, der im ersten Halbjahr in dieser Region um 35,1 Prozent zulegte. Allerdings wächst die chinesische Konkurrenz noch schneller: BYD kam auf 174.144 Neuzulassungen und lag damit knapp vor Tesla. Das Wachstum von BYD betrug 145,5 Prozent. Der Anstieg der Elektroauto-Neuzulassungen um 51 Prozent im Juni bezieht sich auf die EU einschließlich Großbritannien und der EFTA-Staaten. Dort wurden 360.843 batterieelektrische Autos zugelassen. Für die reine EU lag das Wachstum sogar noch höher.

    Tesla lieferte im zweiten Quartal weltweit 480.126 Fahrzeuge aus. Davon entfielen 467.762 Autos auf Model 3 und Model Y. Das war ein Rekordwert. Tesla veröffentlicht allerdings keine detaillierte regionale Aufschlüsselung. Dass Europa einen wichtigen Beitrag geleistet hat, wird daher aus den nationalen Zulassungszahlen abgeleitet.

    Von einem erneuten europaweiten Tesla-Einbruch kann derzeit keine Rede sein. Im ersten Halbjahr hat sich der Absatz deutlich erholt und Tesla gewann Marktanteile. Die Juli-Zahlen zeigen aber, wie stark die Entwicklung zwischen den Ländern und einzelnen Auslieferungsmonaten schwankt. Entscheidend werden nun Deutschland und Großbritannien. Erst mit diesen beiden Märkten lässt sich seriös beurteilen, ob Tesla seine Erholung auch im dritten Quartal fortsetzt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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