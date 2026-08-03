JPMorgan senkt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 39,71 auf Tradegate (03. August 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -3,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,30 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +6,28 %/+73,01 % bedeutet.