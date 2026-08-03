ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kion-Kursziel von 76 auf 70 Euro
- Einstufung Kion bleibt bei Overweight trotz Zahlen
- Analyst kürzt Ebit-Schätzungen 2026/27 wegen ITS
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum zweiten Quartal von 76 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta kürzte daraufhin die Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Herstellers von Logistiktechnik 2026 und 2027. Grund sei die Schwäche der Sparte industrielle Fahrzeuge und Dienstleistungen (ITS), so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 39,71 auf Tradegate (03. August 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -3,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,30 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +6,28 %/+73,01 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 70 Euro
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KION Group
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Hier sind die wichtigsten Ergebnisse im Detail:
Dividende und Präsenz
Dividendenbeschluss: Die Aktionäre stimmten einer Dividende von 0,62 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 zu. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 35 Prozent.
Präsenz: Bei der virtuell durchgeführten Hauptversammlung waren mehr als 79 Prozent des Grundkapitals vertreten.
KION Group
+2
Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat
Drei langjährige Mitglieder legten ihr Mandat mit Ablauf der HV nieder:
KION Group
Dr. Alexander Dibelius (nach 19 Jahren Tätigkeit)
Kui Jiang
Dr. Shaojun Sun
KION Group
Als neue Mitglieder wurden folgende drei Führungskräfte in den Aufsichtsrat gewählt:
KION Group
Dr. Ralf Krieger (unabhängiger Unternehmensberater)
Decheng Wang (Deputy Chairman der Weichai Holding Group)
Zhao Jin (Vice General Manager der Weichai Holding Group)
KION Group
Vorstand
Vertragsverlängerung: Der Vertrag von Vorstandsmitglied Michael Larsson (President von KION IAS und ITS Americas) wurde vorzeitig bis Dezember 2029 verlängert.
Quelle: KI
Die Hochstufung der DZ Bank auf ‚Kaufen‘ mit einem fairen Wert von 59 Euro unterstreicht die massive Unterbewertung des Sektors. Genau deshalb ist Kion ein fester Bestandteil meiner Hardware-Säule im wikifolio. Qualität hat ihren Preis, und der aktuelle Abschlag ist fundamental nicht gerechtfertigt. Ich bleibe langfristig positioniert.
Danke für den Artikel hinsichtlich dem Auftragseingang bei KION. Mit steigenden Auftragseingang folgt steigender Umsatz und hoffentlich auch ein gutes Ergebnis. Erst zu Jahresanfang 2026 war KION um die 68 € - 69 € und sollte sicherlich auch wieder erreicht werden.