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    Nervosität steigt

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    Clarity-Act-Zweifel und Hackerangriffe lassen Bitcoin fallen

    Bitcoin stürzt unter 63.000 US-Dollar. ETF-Abflüsse, Unsicherheiten, ob der Clarity Act noch verabschiedet wird und neue Hackerangriffe belasten den Kryptomarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin unter 63.000 US-Dollar wegen ETF-Abflüssen
    • Unklarheit um Clarity Act belastet Anlegerstimmung
    • Hackerangriffe auf Coldcard entwendeten 1367 BTC
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Nervosität steigt - Clarity-Act-Zweifel und Hackerangriffe lassen Bitcoin fallen
    Foto: Dall-E

    Der Kryptomarkt startet mit Verlusten in die neue Handelswoche. Bitcoin notiert am Montagvormittag bei 62.540 US-Dollar und verliert damit 1,4 Prozent gegenüber dem Vortag. Auf Wochensicht summiert sich das Minus inzwischen auf mehr als vier Prozent. Parallel dazu sinkt die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes um 1,18 Prozent auf 2,15 Billionen US-Dollar.

    Mehrere belastende Faktoren treffen derzeit gleichzeitig auf den Markt. Neben Kapitalabflüssen aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs sorgen die Entwicklungen des Clarity Acts sowie neue Hackerangriffe auf Bitcoin-Wallets für eine zunehmend vorsichtige Stimmung.

    ETF-Abflüsse belasten Bitcoin

    Nach zwei Handelstagen mit Nettozuflüssen verzeichneten die BTC-ETFs zum Wochenausklang wieder deutliche Mittelabflüsse.

    Insgesamt wurden am Freitag 265 Millionen US-Dollar aus den Spot-Bitcoin-ETFs abgezogen. Den größten Anteil daran hatte der iShares Bitcoin Trust von BlackRock mit Nettoabflüssen in Höhe von 123 Millionen US-Dollar. Dahinter folgte Fidelitys FBTC mit weiteren 54,8 Millionen US-Dollar.

    Politische Unsicherheit belastet die Marktstimmung

    Neben ETF-Abflüssen richtet sich der Blick der Anleger derzeit verstärkt auf Washington. Dort steht der sogenannte Clarity Act weiterhin im Mittelpunkt der Diskussionen.

    Bislang bleibt der politische Fortschritt jedoch begrenzt. Wettmärkte bewerten die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz dieses Jahr tatsächlich verabschiedet wird, derzeit lediglich mit 27 Prozent.

    Der Clarity Act tauchte am Montag nicht auf dem veröffentlichten Sitzungsplan des US-Senats auf. Damit bleiben den Gesetzgebern nur wenige Tage, um das Verfahren noch vor der Sommerpause des Senats einzuleiten.

    Nach den geltenden Verfahrensregeln müsste spätestens bis Mittwoch ein sogenannter Cloture-Antrag eingereicht werden, damit am Freitag überhaupt über die Aufnahme des Gesetzgebungsverfahrens abgestimmt werden kann.

    Selbst ein erfolgreicher Verfahrensschritt würde jedoch noch keine Verabschiedung des Gesetzes bedeuten. Mit dem Beginn der Sommerpause am nächsten Montag bleibt die regulatorische Entwicklung daher ein entscheidender Unsicherheitsfaktor für den Kryptomarkt.

    Neue Hackerwelle trifft Coldcard-Wallets

    Für zusätzliche Nervosität sorgt eine Serie von Angriffen auf Bitcoin-Adressen, die mit Coldcard-Wallets in Verbindung gebracht werden. Am Freitag und Wochenende wurde drei Angriffswelle festgestellt. Insgesamt sollen mittlerweile 1.367 Bitcoin im Wert von rund 89 Millionen US-Dollar von 4.585 Wallet-Adressen entwendet worden sein.

    Der Vorfall dürfte die ohnehin angespannte Stimmung am Kryptomarkt zusätzlich belasten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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