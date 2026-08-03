CRH Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 03.08.2026

Die CRH Aktie kann am heutigen Handelstag um +8,05 % auf 89,62€ zulegen. Das sind +6,68 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

CRH ist ein globaler Baustoffkonzern (Zement, Zuschlagstoffe, Asphalt, Transportbeton, Bauprodukte, Infrastruktur-Lösungen). Fokus auf Nordamerika und Europa, starke Position im Infrastruktur- und Wohnungsbau. Wichtige Wettbewerber: Holcim, Heidelberg Materials, Cemex, Martin Marietta, Vulcan. USPs: breite Wertschöpfungskette, starke Präsenz im US-Infrastrukturmarkt, M&A-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CRH in den letzten drei Monaten Verluste von -15,90 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CRH Aktie damit um -6,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,16 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

CRH Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,07 % 1 Monat -11,97 % 3 Monate -15,90 % 1 Jahr +0,79 %

Informationen zur CRH Aktie

Stand: 03.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 668 Mio. CRH Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,47 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Compagnie de Saint-Gobain, Heidelberg Materials und Co.

Compagnie de Saint-Gobain, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,91 %. Heidelberg Materials notiert im Plus, mit +1,12 %. Holcim notiert im Minus, mit -2,42 %.

CRH Aktie jetzt kaufen?

Ob die CRH Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CRH Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.