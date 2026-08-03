H1 mit Anstieg bei Auftragseingang und Neukunden - 1,9 MEUR Fördergelder genehmigt

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), KI-gestützter Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat sich im zweiten Quartal 2026 Fördergelder in Höhe von bis zu 1,9 MEUR für Forschung und Entwicklung gesichert. Mit 12 neuen Kunden im zweiten Quartal und damit 23 im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres konnte der Wert des Geschäftsjahres 2025 (15) bereits zur Jahresmitte deutlich überschritten werden. Durch die Verschiebung einer großen Sanierung in das dritte Quartal 2026 bewegt sich der Umsatz auf Niveau des Vorjahresquartals. Die Summe aus Umsatz und Auftragsbestand für 2026 konnte bereits zur Jahresmitte auf etwa 6,8 MEUR gesteigert werden.

Potsdam (IRW-Press/03.08.2026) - * Auftragseingang H1 bei 3,8 MEUR (+17% ggü. H1 2025) * 12 Neukunden in Q2 2026, 23 Neukunden in H1 2026 * Q2 Umsatz mit 1,44 MEUR auf Vorjahresniveau * Q2 Ergebnis mit –0,19 MEUR verbessert (Vorjahr: -0,3 MEUR) * Erstmalig Working-Capital-Finanzierung in Höhe von 0,5 MEUR zugesagt * Summe aus Umsatz und Auftragsbestand für 2026 bereits bei ~ 6,8 MEUR * Rund 1,9 MEUR Fördergelder für Forschung und Entwicklung genehmigt * Über 5 Millionen Quadratmeter Dachfläche "under management"

Umsatz und Ergebnis

Der Q2-Umsatz bewegt sich mit 1,44 MEUR auf Vorjahresniveau (1,39 MEUR). Für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein Gesamtumsatz von 2,5 MEUR (2,9 MEUR im Vorjahreszeitraum). Durch die Verschiebung einer großen Sanierung in das dritte Quartal 2026 konnte der Umsatzrückgang im ersten Quartal des Geschäftsjahres noch nicht kompensiert werden. Im Bereich Dachmanagement wurden im zweiten Quartal 1,05 MEUR umgesetzt. Auf das Betreiberpflichten-Controlling entfielen 0,38 MEUR. Das Konzernergebnis des zweiten Quartals konnte auf -0,2 MEUR verbessert werden (Vorjahresquartal: -0,3 MEUR). Für die ersten sechs Monate ergibt sich daraus ein Gesamtumsatz von 2,5 MEUR (Vorjahreszeitraum: 2,9 MEUR) bzw. ein Konzernergebnis in Höhe von -0,53 MEUR (Vorjahreszeitraum: -0,25 MEUR).

Dazu Emmerich Mohacsi (COO): "Aufgrund des plötzlichen Preisanstieges beim Material, ausgelöst durch den Konflikt zwischen den USA und Iran, mussten wir eine große Dachsanierung nachverhandeln. Das hat zu Verzögerungen bei der Ausführung geführt. Jetzt müssen wir vollen Fokus auf die Umsetzung legen."

Vertrieb

Mit insgesamt 23 Neukunden in den ersten sechs Monaten konnte der Wert des kompletten Geschäftsjahres 2025 (15) bereits deutlich überschritten werden. Auch der Auftragseingang konnte im zweiten Quartal auf 2,35 MEUR gesteigert werden. Dies entspricht einem Wachstum von 18% gegenüber dem Vorjahr (2,0 MEUR). Insgesamt betreut das Unternehmen inzwischen Dächer mit einer Gesamtfläche von über 5 Millionen Quadratmetern.