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    ADOIT 20.0 führt eine dynamische Suche, konfigurierbare Dashboards und einen Applikations-Compliance-Check ein

    ADOIT 20.0 führt eine dynamische Suche, konfigurierbare Dashboards und einen Applikations-Compliance-Check ein
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Neue Funktionen machen relevante Informationen leichter auffindbar, rücken zentrale Prioritäten in den Fokus und stärken die Governance über die gesamte Architekturlandschaft hinweg.

    WIEN, BERLIN und WINTERTHUR, Schweiz, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- BOC Group gibt heute die Veröffentlichung von ADOIT 20.0, der neuesten Version ihrer Enterprise Architecture Management Suite, bekannt. Das Release unterstützt Organisationen dabei, die Komplexität ihrer Architektur besser zu bewältigen, Prioritäten klarer zu erkennen und auf Basis verlässlicher Informationen zu handeln.

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    BOC

    Da Enterprise Architecture Management zunehmend Teams und Transformationsinitiativen unterstützt, reicht es nicht mehr aus, lediglich ein vollständiges Repository zu pflegen. Organisationen benötigen leicht zugängliche Informationen, klare Prioritäten und zuverlässige Daten. ADOIT 20.0 begegnet diesen Anforderungen mit miteinander verbundenen Funktionen für Suche, Transparenz, Governance und Applikationsbewertung.

    Eine optimierte Suche hilft Anwender:innen dabei, relevante Informationen schneller und mit weniger Pflegeaufwand zu finden. Dynamische Filter passen sich an die aktuelle Person oder das aktuelle Datum an und sorgen dafür, dass wiederkehrende Suchen auch dann relevant bleiben, wenn sich Verantwortlichkeiten oder Zeiträume ändern.

    Neue konfigurierbare Dashboards bringen die Architekturdaten, die für die jeweilige Person besonders wichtig sind, in einer personalisierten Ansicht zusammen. Flexible Widgets bieten Kontrolle darüber, welche Inhalte angezeigt, wie sie visualisiert und wie sie im Dashboard angeordnet werden. Die fertige Konfiguration kann anschließend gespeichert und geteilt werden.

    Der neue Arbeitsbereich für den Applikations-Compliance-Check unterstützt Organisationen dabei, Applikationen anhand definierter Prinzipien, Vorgaben und Anforderungen zu bewerten. Zusammenfassende Ansichten und Heatmaps machen Lücken sichtbar, ermöglichen den Vergleich von Ergebnissen und helfen dabei, Verbesserungen dort zu priorisieren, wo sie am dringendsten benötigt werden.

    Forms-Freigaben stärken die Governance, indem vorgeschlagene Änderungen am Repository vor ihrer Umsetzung geprüft werden. Dies trägt dazu bei, Architekturdaten korrekt und konsistent zu halten, Verantwortlichkeiten klarer zu definieren und das Vertrauen in die Informationen zu stärken, auf die Teams angewiesen sind.

    „ADOIT 20.0 hilft Teams dabei, schneller auf die Informationen zuzugreifen, die wirklich zählen, diese an ihre individuellen Anforderungen anzupassen und sich mit größerem Vertrauen darauf zu verlassen", sagt Christoph Moser, ADOIT Product Manager. „Gemeinsam machen diese Funktionen Enterprise Architecture Management zugänglicher, fokussierter und handlungsorientierter."

    Über die neuen Funktionen für Anwender:innen hinaus baut ADOIT 20.0 auf einer modernen, vollständig containerisierten Linux-basierten Grundlage auf. Diese ermöglicht schnellere Innovationen und bewahrt gleichzeitig flexible Bereitstellungsoptionen, ein offenes Datenmodell und Sicherheit auf Enterprise-Niveau.

    Das neue Release ist ab sofort für SaaS-Kund:innen in der BOC AWS Cloud verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von BOC Group.

    Über BOC Group

    BOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.

    Zu den weltweiten Kunden von ADOIT gehören Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, the Vienna International Airport und viele andere.

    Kontakte

    BOC Österreich
    Mag. Robert Strobl
    Managing Director
    +43-1-905 10 81-0
    robert.strobl@boc-group.com

    BOC Deutschland
    Alexander Klähn 
    Sales Manager 
    +49-(0)30-2269-2523 
    alexander.klaehn@boc-de.com 

    BOC Schweiz
    Sandro Gerussi
    Business Development Manager
    +41-52-26 03 75-0
    sandro.gerussi@boc-ch.com 

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3008272/BOC_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/adoit-20-0-fuhrt-eine-dynamische-suche-konfigurierbare-dashboards-und-einen-applikations-compliance-check-ein-302841037.html




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