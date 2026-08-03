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    Chartanalyse

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    Dexcom-Aktie: Zaghafte Erholung nach Absturz – Trend bleibt fragil

    Die Dexcom-Aktie pendelt zwischen Hoffen und Bangen: Nach einem steilen Absturz vom Drei-Jahres-Hoch arbeitet sich der Wert nun mühsam aus der Tiefe. Entscheidend wird, ob die aktuelle Erholung genug Kraft für einen tragfähigen neuen Aufwärtstrend entfaltet.

    Chartanalyse - Dexcom-Aktie: Zaghafte Erholung nach Absturz – Trend bleibt fragil
    Foto: adobe.stock.com

    Dreijahresbild: Von der Rally zum tiefen Rücksetzer

    Über die vergangenen drei Jahre zeigt die Dexcom-Aktie ein ausgesprochen wechselhaftes Chartbild. Nach Kursen um 100 bis 110 US-Dollar im Sommer 2023 rutschte der Wert zunächst bis in den Bereich um 70 bis 80 US-Dollar ab, bevor ab Herbst 2023 eine dynamische Erholung einsetzte. Diese Aufwärtsbewegung kulminierte im Frühjahr 2024 im Drei-Jahres-Hoch bei 130,58 US-Dollar am 10. April 2024. Im Anschluss drehte der Trend jedoch deutlich nach unten: Ab Sommer 2024 setzte eine ausgeprägte Korrektur ein, die sich bis in das Jahr 2025 hinein fortsetzte und im Drei-Jahres-Tief bei 47,415 US-Dollar am 10. November 2025 gipfelte. Seit Ende 2025 arbeitet sich die Aktie wieder nach oben und befindet sich aktuell in einer Erholungsphase innerhalb eines übergeordnet geschwächten Trends.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld von Hoch und Tief

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 72,40 US-Dollar (31. Juli 2026). Damit notiert Dexcom klar über dem Drei-Jahres-Tief von 47,415 US-Dollar, hat aber zugleich noch deutlichen Abstand zum Hoch bei 130,58 US-Dollar. Rechnerisch bewegt sich der Kurs damit im unteren Mittelfeld der Drei-Jahres-Spanne: Ein Teil der Verluste seit dem Hoch wurde aufgeholt, die frühere Spitzenbewertung ist jedoch weit entfernt. Charttechnisch lässt sich die aktuelle Phase als Erholung nach einem massiven Abwärtstrend einordnen, in der sich entscheidet, ob aus der Gegenbewegung ein tragfähiger neuer Aufwärtstrend entstehen kann.

    200-Tage-Linie: Erholung über dem langfristigen Durchschnitt

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurshistorie derzeit grob im Bereich um 60 US-Dollar. Mit einem Schlusskurs von 72,40 US-Dollar handelt die Aktie damit rund 20 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Technisch signalisiert das eine klare Verbesserung gegenüber der Phase, in der Dexcom über weite Strecken unter der 200-Tage-Linie notierte. Der Bruch nach oben und der deutliche Abstand deuten auf einen mittelfristig wieder konstruktiveren Trend hin. Solange der Kurs oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts bleibt, überwiegen aus charttechnischer Sicht die Chancen gegenüber den Risiken, auch wenn Rückschläge jederzeit möglich sind.

    Unterstützungen und Widerstände im Dexcom-Chart

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 60 bis 62 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet. Hier prallte die Aktie in den vergangenen Monaten mehrfach nach oben ab, nachdem sie zuvor von deutlich tieferen Niveaus um 50 US-Dollar herangelaufen war. Fällt diese Zone, rücken erneut die Regionen um 55 bis 57 US-Dollar als nächste Auffangbereiche in den Fokus. Auf der Oberseite trifft Dexcom im Bereich von 75 bis 78 US-Dollar auf einen markanten Widerstand, der bereits in den Erholungsphasen im Frühjahr und Sommer 2025 sowie erneut 2026 mehrfach getestet wurde. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung der nächsten Widerstandsregion um 85 bis 88 US-Dollar öffnen und das technische Bild weiter aufhellen.

    Dexcom

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    ISIN:US2521311074WKN:A0D9T1Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dexcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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