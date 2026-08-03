DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftszahlen von Siemens Healthineers seien enttäuschend gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer Einschätzung am Montag. Positive Signale gebe es für Siemens dagegen von Wettbewerbern aus der Branche Automatisierung und Elektrifizierung./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 284,7EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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