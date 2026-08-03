JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe in der vergangenen Woche solide Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, die die Erwartungen moderat übertroffen hätten, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Die für das Jahr 2030 avisierten Ziele erschienen jedoch etwas konservativ./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 104,8EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 108
Kursziel alt: 108
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 108
Kursziel alt: 108
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