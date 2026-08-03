JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum zweiten Quartal von 76 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta kürzte nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Herstellers von Logistiktechnik 2026 und 2027. Grund sei die Schwäche der Sparte industrielle Fahrzeuge und Dienstleistungen (ITS), so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 40,21EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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