JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen zum zweiten Quartal von 70 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Der Tenor eines Gesprächs mit Finanzchef Christian Danninger sei "extrem positiv" gewesen, schrieb Craig A McDowell in einer Einschätzung am Montag. Danniger habe von einer hohen und andauernden Nachfrage nach Optoelektronik berichtet. Der Top-Manager habe jedoch gleichzeitig eingeräumt, dass eine Rückkehr zu Wachstum in der Leistungselektronik ungewiss sei./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 36,70EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Craig A McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Craig A McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
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