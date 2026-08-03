Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 270 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 285,1 auf Tradegate (03. August 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +4,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 228,16 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -17,69 %/+20,84 % bedeutet.