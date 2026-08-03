ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 270 Euro - 'Hold'
- Deutsche Bank hebt Siemens Kursziel auf 270
- Einstufung bleibt auf Hold bei Deutsche Bank
- Siemens Healthineers Geschäftszahlen enttäuschend
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftszahlen von Siemens Healthineers seien enttäuschend gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer Einschätzung am Montag. Positive Signale gebe es für Siemens dagegen von Wettbewerbern aus der Branche Automatisierung und Elektrifizierung./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 285,1 auf Tradegate (03. August 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +4,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 228,16 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -17,69 %/+20,84 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 270 Euro
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Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
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https://defence-network.com/nrw-siemens-production-launch-ce…
ich denke mal die 300 € Marke wird noch genommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
ja der eine Auftrag ist Pillepalle,