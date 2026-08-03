JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Das abgelaufene Jahresviertel sei ein voller Erfolg gewesen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Studie am Montag. Im Kerngeschäft des Flugzeugbauers hätten sich die Dinge weiter verbessert. Nahezu die Hälfte der für dieses Jahr geplanten Auslieferungen seien im ersten Halbjahr bereits geschehen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 188,7EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Sheila Kahyaoglu
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sheila Kahyaoglu
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte