JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Das abgelaufene Jahresviertel sei ein voller Erfolg gewesen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Studie am Montag. Im Kerngeschäft des Flugzeugbauers hätten sich die Dinge weiter verbessert. Nahezu die Hälfte der für dieses Jahr geplanten Auslieferungen seien im ersten Halbjahr bereits geschehen./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 188,7EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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