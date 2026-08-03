JEFFERIES stuft NATIONAL GRID auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 1410 auf 1300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Ahmed Farman begründete das niedrigere Kursziel mit einer grundsätzlich überarbeiteten Bewertung des Stromerzeugers und Netzbetreibers. Auf kurze Sicht mangele es an unterstützenden regulatorischen Vorgaben, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 13,85EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 14,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar