JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 139 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte die Schätzungen für die operativen Ergebnisse des Bau- und Infrastrukturkonzerns um rund drei Prozent. Sie begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Erwartungen höherer Margen im Geschäft mit Konzessionen./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 124,5EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 143

Kursziel alt: 139

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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