JEFFERIES stuft LINDE plc auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde nach Quartalszahlen von 535 auf 560 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick des Industriegasekonzerns habe sich aufgehellt. Der Experte schraubte seine Prognosen leicht nach oben./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 419,4EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Laurence Alexander
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 560
Kursziel alt: 535
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Laurence Alexander
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 560
Kursziel alt: 535
Währung: USD
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