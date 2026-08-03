JEFFERIES stuft LINDE plc auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde nach Quartalszahlen von 535 auf 560 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick des Industriegasekonzerns habe sich aufgehellt. Der Experte schraubte seine Prognosen leicht nach oben./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 419,4EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Laurence Alexander

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 560

Kursziel alt: 535

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

