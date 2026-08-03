UBS stuft Stellantis auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 5,80 Euro gesenkt. In einem sich verbessernden Geschäftsumfeld mache der Automobilhersteller zu wenige Fortschritte, schrieb Patrick Hummel in einer Studie am Montag. Was bei höheren abgesetzten Volumina am Ende unten ankomme, sei erstaunlich wenig. Höhere Lagerbestände bei Händlern erfordere entweder Produktionskürzungen oder Kaufanreize./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 5,086EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,80

Kursziel alt: 9,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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