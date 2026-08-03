Milliarden-Poker um Ökostrom: Shell steigt aus, TotalEnergies schlägt zu

Darüber hinaus gab TotalEnergies mit Sitz in Paris bekannt, dass es von Shell eine Pipeline von noch nicht realisierten Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekten mit einer Leistung von 3,5 Gigawatt in Italien, Großbritannien und Spanien übernehmen wird. Unabhängig davon gab Total Energies auch den Verkauf einer 50-prozentigen Beteiligung an einem 1,2 Gigawatt großen Onshore-Solar- und Windparkportfolio in Europa an eine Versicherungssparte des US-amerikanischen Investmenthauses KKR (KKR) bekannt. Der Verkaufspreis wurde nicht bekannt gegeben, aber TotalEnergies erklärte, dass sie eine 50-prozentige Beteiligung an den an KKR verkauften Vermögenswerten behält und dass das gesamte Portfolio einen Unternehmenswert von 1,8 Milliarden Euro hat.

Shell hat sich mit TotalEnergies auf den Verkauf seines europäischen Onshore-Portfolios an erneuerbare Energien geeinigt, wie der Ölkonzern am Montag bekannt gab. Der Kaufpreis der Transaktion, deren Abschluss für 2026 erwartet wird und die 500 Megawatt an erneuerbarer Erzeugungskapazität umfasst, die entweder bereits in Betrieb sind oder in den Niederlanden, Spanien und Großbritannien gebaut werden, wurde nicht bekannt gegeben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Vollzug ist bis Ende 2026 geplant und steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Der Kaufpreis bleibt bislang geheim. Die beiden Transaktionen betreffen unterschiedliche Portfolios. TotalEnergies kauft von Shell neue Projekte und verkauft gleichzeitig die Hälfte eines bereits weitgehend entwickelten Bestandsportfolios an ein von KKR verwaltetes Versicherungskonto. Dieses umfasst 1,2 Gigawatt Solar- und Windkraft in Deutschland, Frankreich, Spanien und Polen.

Der Unternehmenswert des KKR-Portfolios liegt bei 1,8 Milliarden Euro. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass TotalEnergies 900 Millionen Euro erhält: Der Unternehmenswert schließt üblicherweise auch Schulden ein. Der tatsächliche Verkaufserlös und die Finanzierung wurden nicht genannt. TotalEnergies behält 50 Prozent, führt den Betrieb weiter und vermarktet den erzeugten Strom beziehungsweise hat ihn bereits an Dritte verkauft.

Dahinter steckt das sogenannte Farm-down-Modell: TotalEnergies entwickelt und baut Anlagen, verkauft anschließend Minderheitsanteile an langfristige Investoren und setzt das freigewordene Kapital für neue Projekte ein. Gleichzeitig bleiben laufende Erträge, operative Kontrolle und ein Teil des möglichen Wertzuwachses erhalten. TotalEnergies will damit im Stromgeschäft bis 2030 eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von zwölf Prozent erreichen.

Shell zieht sich weiter aus kapitalintensiven Erneuerbaren-Projekten zurück. Konzernchef Wael Sawan richtet den Konzern stärker auf Öl- und Gasförderung, Flüssigerdgas, Handel sowie ausgewählte Stromangebote für Großkunden aus. Shell will dabei erneuerbare Energie mit steuerbarer Erzeugung kombinieren, statt möglichst viele Wind- und Solarparks selbst zu besitzen.

TotalEnergies baut dagegen seine integrierte Stromplattform aus. Der Konzern kombiniert Solar- und Windenergie mit Batteriespeichern sowie flexiblen Gaskraftwerken. Die Shell-Anlagen ergänzen insbesondere die bestehenden Positionen in Italien, den Niederlanden und Großbritannien. Ende Juni verfügte TotalEnergies weltweit bereits über mehr als 37 Gigawatt erneuerbare Bruttokapazität. Bis 2030 sollen mehr als 100 Terawattstunden Strom netto erzeugt werden.

Für Shell ist der Verkauf ein weiterer Beleg dafür, dass kurzfristige Rendite, freier Cashflow und Ausschüttungen Vorrang vor dem Aufbau eines großen eigenen Ökostromportfolios haben. Ob der Deal finanziell attraktiv ist, lässt sich ohne Kaufpreis allerdings nicht beurteilen. Für TotalEnergies ist die Kombination aus Kauf und Teilverkauf grundsätzlich schlüssig: Der Konzern tauscht einen Teil reifer, kapitalintensiver Anlagen gegen eine neue Wachstumspipeline. Das größte Risiko besteht darin, dass die 3,5 Gigawatt noch nicht realisiert sind. Genehmigungen, Netzanschlüsse, Baukosten und Strompreise entscheiden darüber, wie viel davon tatsächlich gebaut wird und welche Renditen erzielt werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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