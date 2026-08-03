JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Angesichts des starken Wachstums und der Innovationen des Pharmaherstellers mache ihn die mögliche Aussicht auf eine Übernahme des US-Kontrahenten Bristol-Myers Squibb (BMS) perplex, schrieb Analyst Michael Leuchten von der US-Bank Jefferies in einer ersten Reaktion. Ein Zusammenschluss mit AstraZeneca würde BMS den Zugang zu einem schneller wachsenden Portfolio und einer vielversprechenderen Pipeline ermöglichen, insbesondere in den Bereichen Onkologie und seltene Krankheiten. Astrazeneca könnte dagegen von den kurz- bis mittelfristigen Cashflows aus dem bestehenden Portfolio von BSM profitieren. Ihm erschließe sich jedoch nicht ganz, welchen offensichtlichen Nutzen dies für die Aktionäre von Astrazenca hätte angesichts von sich verwässernden Wachstumsaussichten./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,44 % und einem Kurs von 139,1EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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