JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Angesichts des starken Wachstums und der Innovationen des Pharmaherstellers mache ihn die mögliche Aussicht auf eine Übernahme des US-Kontrahenten Bristol-Myers Squibb (BMS) perplex, schrieb Analyst Michael Leuchten von der US-Bank Jefferies in einer ersten Reaktion. Ein Zusammenschluss mit AstraZeneca würde BMS den Zugang zu einem schneller wachsenden Portfolio und einer vielversprechenderen Pipeline ermöglichen, insbesondere in den Bereichen Onkologie und seltene Krankheiten. Astrazeneca könnte dagegen von den kurz- bis mittelfristigen Cashflows aus dem bestehenden Portfolio von BSM profitieren. Ihm erschließe sich jedoch nicht ganz, welchen offensichtlichen Nutzen dies für die Aktionäre von Astrazenca hätte angesichts von sich verwässernden Wachstumsaussichten./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,44 % und einem Kurs von 139,1EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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