JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Mit einem etwaigen Verkauf des Ölgeschäfts in der Nordsee übe BP Druck auf die zuständige Regulierungsbehörde unter der neuen Regierung aus, schrieb Mark Wilson in einer Studie am Montag. Ein solcher Deal zeige auch, dass der Ölriese unter der neuen Chefin Meg O'Neill keine Maßnahmen scheue, um die neue Strategie eines einfacheren Konzerns umzusetzen./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 6,352EUR auf Tradegate (03. August 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,2

Kursziel alt: 5,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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