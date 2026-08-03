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    Lebensversicherung von 1871 a.G. / Zum 22. Mal in Folge: Fitch bestätigt ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Fitch bestätigt A+ Rating der LV 1871 zum 22. Mal
    • Sehr starke Kapitalausstattung und hohes Solvenzniveau
    • Top 10 Anbieter in Berufsunfähigkeitsversicherung
    OTS - Lebensversicherung von 1871 a.G. / Zum 22. Mal in Folge: Fitch bestätigt ...
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    Zum 22. Mal in Folge: Fitch bestätigt A+ für die LV 1871 - Ausblick weiterhin stabil (FOTO)
    München (ots) - Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings zeichnet die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) zum 22. Mal in Folge mit dem Finanzstärkerating A+ aus. Der weiterhin stabile Ausblick ist ein deutliches Zeichen für die Zuverlässigkeit des Unternehmens auch in der Zukunft.

    "Das A+ Rating über mehr als zwei Jahrzehnte ist eine Bestätigung unserer Kontinuität, Stabilität und langfristig hohen Finanzstärke. Das ist insbesondere für Kundinnen und Kunden entscheidend, die langfristige Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherungsverträge abschließen. Dass Fitch unsere Finanzkraft nun bereits zum 22. Mal in Folge mit A+ bewertet, ist deshalb ein starkes Signal - für unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie für unsere Geschäftspartner", sagt Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871.

    Kapitalausstattung und Unternehmensprofil überzeugen

    In der aktuellen Analyse bescheinigt Fitch der LV 1871 eine "sehr starke Kapitalausstattung" und ein "starkes Unternehmensprofil". Die Ratingeinschätzung stützt sich auf das "extrem starke" Ergebnis des Prism Global-Kapitalmodells und die hohe Solvency-II-Quote der LV 1871 Gruppe.

    Als weiteren Erfolgsfaktor sieht Fitch die starke Position der LV 1871 in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Das Unternehmen zählt zu den "Top 10 Anbietern" in Deutschland und gehört damit nach Einschätzung der Ratingagentur zu den "führenden Berufsunfähigkeitsversicherern" in einem "wachsenden und rentablen Geschäftsfeld".

    Auch die Ertragslage beurteilt Fitch positiv. Die Ratingagentur beschreibt die Erträge der LV 1871 als "stark" und "besser diversifiziert als bei vielen ihrer Wettbewerber, was die Ertragslage des Unternehmens widerstandsfähiger gegenüber makroökonomischen Veränderungen macht". Zudem attestiert sie eine "starke und stabile" Rentabilität.

    Das Kapitalanlagenmanagement bewertet Fitch erneut als "stark". Hervorgehoben wird die "hohe Immobilienquote" mit einem Portfolio aus "risikoarmen Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland". Das Asset- und Liability-Management bezeichnet Fitch als "stark".

    Pressekontakt:

    Julia Hauptmann, Pressesprecherin, 089 / 55167 - 468,
    mailto:julia.hauptmann@lv1871.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63097/6326052 OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G.







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