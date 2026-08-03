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    AKTIE IM FOKUS

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    Stabilus weiter erholt - Ausblick schon konkretisiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien erholen sich nach der Zahlenvorlage weiter
    • Rekordtief im Juli bei 13,18 Euro erreicht
    • Im dritten Quartal weniger Umsatz, Marge gestiegen
    AKTIE IM FOKUS - Stabilus weiter erholt - Ausblick schon konkretisiert
    Foto: Stabilus SE

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Stabilus erholen sich am Montag nach der Zahlenvorlage weiter von ihrem Rekordtief. Dieses hatten sie im Juli bei 13,18 Euro erreicht, bevor zum Ende des Monats bereits eine Stabilisierung einsetzte. Zu Wochenbeginn setzte sich diese mit etwas neuem Schwung fort, denn der Kurs legte am Vormittag um 5,4 Prozent auf 15,16 Euro zu. Er testete dabei mit der kurzfristig relevanten 21-Tage-Linie eine wichtige Charthürde. Um über dieser zu bleiben, müsste sich die Aktie über 15,06 Euro etablieren.

    Im dritten Quartal machte der Gasdruckfeder-Spezialist weniger Umsatz, was vom Unternehmen vor allem mit dem Automotive-Geschäft begründet wurde, während das Industriegeschäft aus eigener Kraft wachse. Dank der Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen konnte die operative Marge dennoch gesteigert werden. Die Gesamtjahresprognosen waren im Juli schon etwas weniger optimistisch geworden, was den Kurs kurz danach auf das Rekordtief gedrückt hatte. Stephen Reitman von Bernstein Research erwähnte am Montag, der Konsens liege beim Umsatz und der operativen Marge etwas über den aktuellen Prognosen./tih/jha/

    Stabilus

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    +10,90 %
    -4,41 %
    -13,50 %
    -41,51 %
    -72,98 %
    -71,72 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 15,00 auf Tradegate (03. August 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um +10,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 373,96 Mio..

    Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +45,50 %/+85,19 % bedeutet.





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