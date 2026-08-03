🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca

    ROUNDUP/Kreise

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Astrazeneca prüft Mega-Fusion mit Bristol Myers Squibb

    Für Sie zusammengefasst
    • Astrazeneca prüfte Übernahme von Bristol Myers
    • Aktiendrop: Astrazeneca fiel auf tiefsten Stand
    • Bristol verliert Patentschutz für Umsatztreiber
    ROUNDUP/Kreise - Astrazeneca prüft Mega-Fusion mit Bristol Myers Squibb
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Astrazeneca hat laut Insidern eine Übernahme des US-Rivalen Bristol Myers Squibb (BMS) geprüft. Die Unternehmen hätten Gespräche in einem frühen Stadium über einen Zusammenschluss geführt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Mit einer solchen Übernahme würde Astrazeneca zu einem der weltgrößten Arzneimittelhersteller werden. Es sei aber unklar, ob die Gespräche noch andauerten und sie zu einer Transaktion führten. Ein Sprecher von Astrazeneca habe sich nicht äußern wollen, hieß es weiter. Und Bristol Myers Squibb sei für eine Stellungnahme zu den Gesprächen nicht erreichbar gewesen. Zuvor hatte die "Financial Times" darüber berichtet.

    An der Börse kamen die Nachrichten für Astrazeneca nicht gut an. Die Aktie fiel im frühen Londoner Handel auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025. Die Papiere büßten bis zu acht Prozent auf 11.646 Pence ein. Zuletzt verlor der Anteilsschein rund 6,4 Prozent. Seit dem Jahreshoch bei 15.730 britische Pence hat die Aktie rund ein Viertel an Wert verloren. Indikationen für den frühen US-Handel lassen dagegen steigende Kurse für Bristol-Myers Squibb erwarten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Astrazeneca!
    Long
    115,42€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 11,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    137,58€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 11,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Börsenwert der Briten fiel durch das Kursminus am Montag auf umgerechnet rund 246 Milliarden Dollar. BMS kam gemessen zum Schlusskurs vom Freitag in New York auf eine Marktkapitalisierung von 133 Milliarden Dollar.

    Experte Michael Leuchten von dem US-Analysehaus Jefferies zeigte sich in einer ersten Reaktion überrascht. Angesichts des starken Wachstums und der Innovationen von Astrazeneca mache ihn die Aussicht auf eine Übernahme des US-Kontrahenten perplex, so Leuchten. Zwar könne der Deal finanziell attraktiv sein und Mittel für Forschung und Entwicklung freisetzen. Aber wenn es ein Unternehmen gebe, das keine Finanzierung dafür benötige, dann sei das Astrazeneca, so Leuchten.

    Der US-Pharmakonzern Bristol verliert den Patentschutz für einige seiner wichtigsten Produkte. Dazu zählen das Blutverdünnungsmittel Eliquis und das Krebsmedikament Opdivo. Zusammen tragen sie etwa die Hälfte zum Umsatz von Bristol bei. In der vergangenen Woche wies Bristol einen Quartalsumsatz von 13 Milliarden Dollar aus, den höchsten aller Zeiten. Das Wachstum wurde vor allem durch neuere Produkte wie das Blutkrebsmedikament Breyanzi, Opdualag gegen Hautkrebs und das Herzmedikament Camzyos angetrieben.

    Derweil hat sich Astrazeneca unter der Führung von dem seit 2012 amtierenden Konzernchef Pascal Soriot zu einem führenden Anbieter von Krebsarzneien mit einer Reihe von Blockbuster-Medikamenten entwickelt. Nach seinem Amtsantritt als Vorstandsvorsitzender musste Soriot im Jahr 2014 einen Übernahmeversuch vom US-Konkurrenten Pfizer abwehren. Die britische Regierung hatte eingegriffen, da sie den Verlust eines wichtigen britischen Unternehmens befürchtete. Astrazeneca ist das zweitgrößte Unternehmen an der Londoner Börse./mne/err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bristol-Myers Squibb Aktie

    Die Bristol-Myers Squibb Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,01 % und einem Kurs von 60,63 auf Tradegate (03. August 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bristol-Myers Squibb Aktie um +12,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bristol-Myers Squibb bezifferte sich zuletzt auf 121,09 Mrd..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Kreise Astrazeneca prüft Mega-Fusion mit Bristol Myers Squibb Der Pharmakonzern Astrazeneca hat laut Insidern eine Übernahme des US-Rivalen Bristol Myers Squibb (BMS) geprüft. Die Unternehmen hätten Gespräche in einem frühen Stadium über einen Zusammenschluss geführt, berichtete die Nachrichtenagentur …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     