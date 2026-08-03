BERNSTEIN RESEARCH stuft Stabilus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Stephen Reitman schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass Übernahmeaktivitäten einen negativen Einfluss auf das Umsatzwachstum gehabt hätten. Was die im Juli schon konkretisierten Jahres-Zielspannen betrifft, sieht er den Analystenkonsens beim Umsatz und der bereinigten operativen Marge (Ebit) mit 1,18 Milliarden Euro beziehungsweise 10,6 Prozent etwas über den aktuellen Prognosen./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 05:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 05:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 15,00EUR auf Tradegate (03. August 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Stabilus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

