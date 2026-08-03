^Leo International Precision Health AG: PC Beteiligungsgesellschaft mbH, Zuweisung von 3.772.368 Gratisaktien aufgrund der von der Hauptversammlung der Emittentin am 12. Juni 2026 beschlossenen und am 28. Juli 2026 im Handelsregister...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

03. Aug 2026 / 11:30 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

+-----------------------------------+---------------------------------+ | Vollständiger Name und Rechtsform | PC Beteiligungsgesellschaft mbH | +-----------------------------------+---------------------------------+ 2. Grund der Meldung

a) Position / Status

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| Eine Person in enger Beziehung zu |

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| Titel | Herr |

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| Vorname | Phillip |

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| Nachname | Campell |

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| Position | Vorstand |

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b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name

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| Leo International Precision Health AG |

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b) LEI

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| 529900R5095181VD8H48 |

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4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

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| Art | Aktie |

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| ISIN | DE0005490601 |

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b) Art des Geschäfts

+------------------------------------------------------------------------------+ |Zuweisung von 3.772.368 Gratisaktien aufgrund der von der Hauptversammlung der| |Emittentin am 12. Juni 2026 beschlossenen und am 28. Juli 2026 im | |Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | +------------------------------------------------------------------------------+ c) Preis(e) und Volumen

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| Preis(e) | Volumen |

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| Nicht bezifferbar | Nicht bezifferbar |

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d) Aggregierte Informationen

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| Preis | Aggregiertes Volumen |

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| Nicht bezifferbar | Nicht bezifferbar |

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e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

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| 28.07.2026 |

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f) Ort des Geschäfts

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| Außerbörslich |

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Ende der Mitteilung

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SPOBAG Aktie Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 19,20 auf Düsseldorf (03. August 2026, 08:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SPOBAG Aktie um -4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,67 %. Die Marktkapitalisierung von SPOBAG bezifferte sich zuletzt auf 11,06 Mio..





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