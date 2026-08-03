WARBURG RESEARCH stuft Alzchem auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Resultate des Spezialchemie-Unternehmens seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die positive Investment-Story sei damit intakt./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 154,9EUR auf Tradegate (03. August 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 208

Kursziel alt: 208

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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