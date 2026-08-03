UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen und einem Treffen mit dem Management auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Von der Fußball-Weltmeisterschaft habe der Konsumgüterkonzern vor allem in der Sparte Körperpflege profitiert, schrieb Guillaume Delmas in einer Einschätzung am Montag. Der Fokus des Managements liege nicht so sehr auf einem Quartal, sondern auf mittelfristigen Trends über vier beziehungsweise zehn Quartale./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 55,74EUR auf Tradegate (03. August 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 44,4

Kursziel alt: 44,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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