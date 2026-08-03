UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen und einem Treffen mit dem Management auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Von der Fußball-Weltmeisterschaft habe der Konsumgüterkonzern vor allem in der Sparte Körperpflege profitiert, schrieb Guillaume Delmas in einer Einschätzung am Montag. Der Fokus des Managements liege nicht so sehr auf einem Quartal, sondern auf mittelfristigen Trends über vier beziehungsweise zehn Quartale./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 55,74EUR auf Tradegate (03. August 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 44,4
Kursziel alt: 44,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 44,4
Kursziel alt: 44,4
Währung: GBP
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