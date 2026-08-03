Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 03.08.2026

Anleger zeigen sich aktuell deutlich vorsichtiger. Besonders gefragt sind derzeit Puts auf Dax. Anleger stellen sich vorsichtiger auf.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 38 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.

Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 32“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetonline-Forum geht es um die DAX-Kursentwicklung: Drehpunkte rund um 26.000 werden diskutiert, Short-Einstiege bei 26.02k–26.07k diskutiert und eine mögliche rote Stundenkerze als Bestätigung erwartet. Die Ansichten reichen von Shorts mit Stops um 26.000 bis zu Long-Positionen, solange keine nachhaltige Abwärtsdynamik entsteht; makroökonomische Faktoren wie Öl, Anleihen und News beeinflussen das Timing.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.