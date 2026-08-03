Fear & Greed
Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 03.08.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 38 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Anleger zeigen sich aktuell deutlich vorsichtiger.
Besonders gefragt sind derzeit Puts auf Dax. Anleger stellen sich vorsichtiger auf.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.
Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 32“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetonline-Forum geht es um die DAX-Kursentwicklung: Drehpunkte rund um 26.000 werden diskutiert, Short-Einstiege bei 26.02k–26.07k diskutiert und eine mögliche rote Stundenkerze als Bestätigung erwartet. Die Ansichten reichen von Shorts mit Stops um 26.000 bis zu Long-Positionen, solange keine nachhaltige Abwärtsdynamik entsteht; makroökonomische Faktoren wie Öl, Anleihen und News beeinflussen das Timing.
Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.
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