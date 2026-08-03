Aufwärts - EuroStoxx 50 kratzt am Rekordhoch

US-Präsident Donald Trump kündigte nach der vorläufigen Absage weiterer Angriffe auf den Iran eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik an. Die Verhandlungen sollten am Montag stattfinden. Wo die Gespräche geführt werden sollen, ob sie auf mehrere Tage angelegt sind und wer genau daran beteiligt ist, ließ er offen.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Absage neuer Angriffe gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten hat die europäischen Börsen zum Wochenbeginn angetrieben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone verpasste ein weiteres Rekordhoch nur knapp. Gegen Mittag legte das 50 Schwergewichte umfassende Börsenbarometer um ein Prozent auf 6.423 Punkte zu. Dem Index fehlten nur wenige Punkte für eine weitere Höchstmarke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Absage an weitere Angriffe ließ die Öl- und Gaspreise an den Rohstoffmärkten deutlich fallen. Dies lastete auch auf den Kursen der Öl- und Gasproduzenten . Eni verloren zwei Prozent und Totalenergies ein Prozent. In London fielen BP um 1,7 Prozent und Shell um 1,3 Prozent.

Am gefragtesten waren die Aktien der Automobilbranche , der Sektorindex legte um 2,4 Prozent zu und setzte die jüngste Erholung fort. Ende Juni war der europäische Autosektor auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen. Trotz einer gestrichenen Kaufempfehlung der Bank UBS legten Aktien von Stellantis in Mailand um 2,2 Prozent zu. Renault gewannen 4,4 Prozent.

Außerhalb der Eurozone gewann der schweizerische Leitindex SMI 0,3 Prozent auf 14.383 Punkte. Der britische FTSE 100 lag moderat im Minus bei 10.856 Punkten. Hier belastete der sechsprozentige Kursrutsch von Astrazeneca . Der Pharmariese erwägt eine Übernahme seines US-Wettbewerbers Bristol Myers Squibb , wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete./bek/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 6,349 auf Tradegate (03. August 2026, 11:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,27 %. Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 217,50 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 475,11GBP. Von den letzten 9 Analysten der Shell Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+10.074,23 % bedeutet.



