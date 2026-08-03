Berenberg senkt Ziel für Wacker Chemie auf 104 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 90,45 auf Tradegate (03. August 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -33,00 %/+3,85 % bedeutet.