ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Wacker Chemie auf 104 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt Kursziel Wacker Chemie auf 104
- Analyst erhöhte 2026 EPS wegen einmaligem Effekt
- EPS Prognosen 2027/28 gesenkt bei Polysilizium
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach den vorgelegten Quartalszahlen von 110 auf 104 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Bray sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von "soliden Zahlen". Er habe dennoch seine Schätzungen etwas angepasst. So habe er seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) 2026 angehoben, unter anderem wegen eines einmaligen positiven Effekts. Seine EPS-Schätzungen für 2027 und 2028 indes senkte er vor allem wegen geringerer Absatzmengen bei Polysilizium in Solarqualität sowie wegen höherer Produktionskosten./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 90,45 auf Tradegate (03. August 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -33,00 %/+3,85 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 104 Euro