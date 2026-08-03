🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Biontech bekommt neuen Chef - Nachfolger von Sahin gefunden

    Für Sie zusammengefasst
    • Guido Oelkers wird neuer Biontech Chef ab Februar
    • Biontech schließt Werke, 1.860 Stellen betroffen
    • Sahin und Türeci verlassen Biontech bis Ende 2026
    Biontech bekommt neuen Chef - Nachfolger von Sahin gefunden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAINZ (dpa-AFX) - Der Nachfolger von Mitbegründer Ugur Sahin an der Spitze des Impfstoffherstellers Biontech ist gefunden: Spätestens zum 1. Februar kommenden Jahres werde Guido Oelkers den Job des Vorstandsvorsitzenden antreten, teilte das Unternehmen in Mainz mit. Oelkers kommt von dem schwedischen Biopharma-Unternehmen Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) , an dessen Spitze er seit 2017 stand.

    Oelkers, der in den 1990er Jahren unter anderem auch schon für die Hoechst AG tätig war, habe eine umfassende Expertise in der Markteinführung und Kommerzialisierung innovativer Produkte mit einem Fokus auf dem US-Markt. Biontech, das in der Corona-Pandemie mit seinem Covid-19-Impfstoff bekanntgeworden war, strebt nach eigenen Angaben bis 2030 Zulassungen für mehrere Krebsmedikamente an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BioNTech SE ADR!
    Long
    85,69€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    94,85€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 11,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Produktionsstandorte werden geschlossen

    Hatten die Mainzer zunächst mit dem Corona-Impfstoff Milliarden verdient, rutschen sie später in die roten Zahlen. In diesem Mai hatte Biontech angekündigt, mehrere Produktionsstandorte zu schließen. Betroffen von den Plänen sind Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie Standorte des übernommenen Konkurrenten Curevac . Insgesamt bis zu 1.860 Stellen könnten von den Maßnahmen betroffen sein, hieß es.

    Sahin hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau Özlem Türeci vor einiger Zeit angekündigt, Biontech spätestens Ende 2026 zu verlassen und ein neues Unternehmen zu gründen. Mit dem wollen sie sich auf die Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von Biontech wollen sie aber bleiben. Die Suche nach der Nachfolge von Türeci, die ebenfalls Teil des Biontech-Vorstandes ist, laufe nach Plan, teilte das Unternehmen weiter mit.

    Sahin sagte, er habe Oelkers als einen Manager kennengelernt, der ein tiefes Verständnis der pharmazeutischen Industrie und ausgeprägtes strategisches Urteilsvermögen mit einem aufrichtigen Respekt für die Unternehmenskultur und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbinde. "Um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu gewährleisten, werde ich seinen Einstieg aktiv unterstützen."/chs/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,84 % und einem Kurs von 40,92 auf Tradegate (03. August 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +0,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,12 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +65,93 %/+94,85 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BioNTech. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das bevorstehende operative Update/Quartalszahlen am 4. August, hohe Erwartungen an konkrete Phase‑3‑Daten (15 Studien 2026) und mögliche Verzögerungen. Diskutiert werden Kursrelevanz und Ad‑hoc‑Pflichten, Vertrauen ins Management, fehlender stabiler Cashflow, Bewertung/Risiken, positive US‑Umsatzsignale und Partnerunterstützung (BMS) als Einflussfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BioNTech eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Biontech bekommt neuen Chef - Nachfolger von Sahin gefunden Der Nachfolger von Mitbegründer Ugur Sahin an der Spitze des Impfstoffherstellers Biontech ist gefunden: Spätestens zum 1. Februar kommenden Jahres werde Guido Oelkers den Job des Vorstandsvorsitzenden antreten, teilte das Unternehmen in Mainz mit. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     